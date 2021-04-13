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Kanada'nın Türkiye’ye askeri ihracat izinlerini iptal etmesi sonrası Selçuk Bayraktar'dan açıklama

13.04.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada yönetiminin, Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanılmasını gerekçe göstererek, geçen yıl askıya aldığı "Türkiye’ye yönelik askeri ihracat izinlerini" iptal ettiğini duyurmasına Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan cevap geldi. Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum. Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz..." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın Türkiye’ye askeri ihracat izinlerini iptal etmesi sonrası Selçuk Bayraktar'dan açıklama

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi. Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum. Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz..."

NE OLMUŞTU?

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, ülkesinin Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinleriyle ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı.

Garneau açıklamasında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ savaşında Kanada teknolojisinin kullanıldığı iddialarına yönelik soruşturma açıldığını ve bu soruşturma sonuçlanana kadar Türkiye'ye askeri mal ve teknoloji ihracat izinlerinin geçen yıl sonbaharda askıya alındığını hatırlatmıştı.

Bakan Garneau, "Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığı ile istişare içinde, Türkiye'ye gönderilen tüm askeri mallar ve teknolojiler için askıya alınmış ve geçerli tüm ihracat izinlerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirdi. Türkiye'ye ihraç edilen Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığına dair güvenilir kanıtlara ulaşan bu incelemenin ardından, 2020 sonbaharında askıya alınan izinlerin bugün iptalini duyuruyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Alınan kararı, "Bu kullanım Kanada dış politikası veya Türkiye tarafından verilen son kullanım garantileriyle tutarlı değildi." diye savunan Garneau, açıklamasında şu görüşleri dile getirmişti:

“Bu sabah, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kanada'nın endişelerini dile getirmek, Kanadalı ve Türk yetkililer arasında karşılıklı güven oluşturmak ve son kullanım güvenceleriyle tutarlılığı sağlamak için ihracat izinleri konusunda daha fazla iş birliği sağlamak için bir diyalog mekanizması başlatmak üzere bir görüşme yaptım. Türkiye önemli bir NATO müttefikidir ve NATO iş birliği programlarıyla ilgili başvurular tek tek değerlendirilecektir."

ASKIYA ALINMIŞTI

Kanada Hükümeti, geçen yıl ekim ayında Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasını gerekçe göstererek, Türkiye'ye SİHA ekipmanı olarak satılan elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin satışını askıya almıştı.

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