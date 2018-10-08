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Kanada'nın Van Gölü Canavarı tekrar ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2018 11:35 | Son Güncelleme

Kanada'nın British Columbia eyaletinde yer alan Okanagan Gölü'nde yaşadığı iddia edilen Van Gölü Canavarı benzeri Ogopogo, üç yıl aradan sonra tekrar görüntülendi.

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Okanagan Gölü'nde yaşadığı öne sürülen tarih öncesi efsanevi canlı Ogopogo'ya ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Kanada'nın Van Gölü Canavarı tekrar ortaya çıktı

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Son üç haftadır göl çevresini ziyaret eden turistler, efsanevi canlı Ogopogo'nun fotoğraflarını çektiklerini söylüyor.
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Geçtiğimiz 12 Eylül günü göl çevresinde piknik yapan David ve Ketih Halbauer kardeşler, göl yüzeyinde dev bir canlının hareket ettiğini fark ettiklerini ve ardından bu anları kamerayla kaydettiklerini belirtti.
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İkilinin aktardığı bilgilere göre dev bir yılanı andıran canavar yaklaşık 15 metre uzunluğa sahip.
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Halbauer kardeşlerin iddialarının ardından bir başka ikili de canavarı gördüklerine dair açıklamalarda bulundu.
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Van Gölü Canavarı benzeri Ogopogo'nun görüldüğüne dair 1972 yılından bu yana çok sayıda iddia ortaya atılsa da yapılan araştırmalar sonucunda gölde yaşayan dev bir canavarın varlığına kanıt olabilecek hiçbir bulguya rastlanmadı.
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Anahtar Kelimeler:
Kanada Okanagan Gölü Ogopogo

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