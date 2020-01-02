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  4. Orduda üç askere 'Pokemon avlama' görevi verildi!

Orduda üç askere 'Pokemon avlama' görevi verildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

Kanada'da Pokemon GO oyuncularının askeri bölgelere girdikleri için ordu mensuplarına askeri bölgelerde bu oyunu oynayarak Pokemon avlamaları emredildi.

Orduda üç askere 'Pokemon avlama' görevi verildi!

Kanada ordusu, 2016 yılında piyasaya sürülen Pokemon GO oyununa karşı önlem almaya karar verdi.

Oyunda yer alan pokemonları yakalamak isteyen kullanıcılar, harita üzerinde belirlenen çeşitli yerlere ulaşmaları gerekiyor.

Ancak, bu bölgeler kimi zaman sivil vatandaşlar için yasaklı yerlerde bulunabiliyor.

Kanada'da da, Pokemon avlamak isteyen kullanıcılar daha önce askeri bölgelere girmişlerdi.

Kanadalı askeri yetkililer ise, kullanıcıları askeri bölgelerden uzak tutabilmek için bölgedeki Pokemonları kendileri 'avlamaya' karar verdi.

Bu görev için en az 3 ordu mensubunun görevlendirildiği ve görevlendirilen kişilere ülke çapında askeri tesisleri dolaşarak 'Pokemon avlamaları' emredildi.

Kanada televizyon kanalı CBC'ye göre, oyunun yayınlandığı tarihten itibaren yaz aylarında askeri bölgelerde yakalanan sivil sayısında artış yaşandı.

CBC tarafından ulaşılan belgelere göre, ülkenin farklı yerlerindeki en az üç askeri polis memuru, sanal Pokemon altyapısı ve karakterleri aramak için elindeki telefon ve defterlerle ordu tesislerinde dolaşmaya atandı.

Toronto'nun kuzeyindeki Ontario'da bulunan CFB Borden Hava Üssü'nden güvenlik uzmanı David Levenick, konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda "Bu konuda yardımcı olması için neredeyse 12 yaşında birini işe alıyorduk" ifadelerini kullandı.

CFB Borden Üssü'nde daha önce yakalanan bir kişi, Pokemon GO için puan toplamaya çalıştığını söylemişti ve "Çocuklarımı geçmem lazım" demişti.

Öte yandan, oyunun çok sayıda kullanıcı tarafından rağbet görmesi üzerine ise silahlı kuvvetler oyun oynarken askeri bölgelerden uzak durulması konusunda uyarı yayınlamıştı.

Öte yandan, Pokemon GO çılgınlığının pozitif etkileri olacağını düşünen ordu mensupları da var.

CFB Petawawa Üssü'nden Binbaşı Alicia Saucier, üste bulunan müzenin oyun için popüler alanlardan biri olmasını "Belki müzeyi daha fazla ziyaret eden insanlar olacak" ifadeleriyle yorumladı.

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Pokemon Pokemon GO Kanada

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