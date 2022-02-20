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Kanada Polisi Aşı Karşıtı Kamyonculara Müdahale Ediyor

19.02.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da yaklaşık 3 haftadır Corona virüsü tedbirlerini protesto etmek üzere parlamento yakınlarında kamyonlarıyla birlikte eylemde olan şoförlere polis müdahale ediyor. Dün 100’den fazla göstericinin gözaltına alınmasının ardından polis bu sabah da 47 kişiyi daha gözaltına aldı

Kanada Polisi Aşı Karşıtı Kamyonculara Müdahale Ediyor

Kanada’da yaklaşık 3 haftadır Corona virüsü tedbirlerini protesto etmek üzere parlamento yakınlarında kamyonlarıyla birlikte eylemde olan şoförlere polis müdahale ediyor. Dün 100’den fazla göstericinin gözaltına alınmasının ardından polis bu sabah da 47 kişiyi daha gözaltına aldı.

Kanada polisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugüne dek kamyonculara çekilmeleri ve yolları kapatma eylemine son vermeleri için süre tanındığını ancak şoförlerin bu çağrılara uymadıkları belirtildi.

Kendilerini “Özgürlük Konvoyu” olarak adlandıran bazı grup üyelerinin araçlarının içerisinde kilitli vaziyette beklemeleri üzerine polis bazı kamyonların camlarını kırarak içerideki göstericileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişilerin bazılarının çelik yelek giydikleri ve üzerinlerinden sis bombası ve havai fişekler çıktığı açıklandı.

Polis eylemin devam ettiği alandan çok sayıda kamyonu da çekicilerle kaldırıyor. Zaman zaman göstericilerle polisin karşı karşıya geldiği eylemde göstericiler polis sis bombası atarken polis de gaz ve ses bombalarıyla göstericilere müdahale ediyor.

Gösteriler ABD ve Kanada arasındaki sınır geçisinden kamyon şoförlerine aşı zorunluluğu getirilmesi üzerine başlamıştı. Daha sonra aşı karşıtı ve COVID-19 salgını önlemleri gösterilere dönen eylemlere çok sayıda kişi de zaman zaman destek oldu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 3 haftadır süren eylemlerin ve parlamento binası çevresindeki kamyon blokajının kaldırılması için acil durum yetkilerini devreye sokmuştu. Bu çerçevede Cuma gününden bu yana polis eylemcilere müdahale etmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada
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