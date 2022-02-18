Kanada Polisi Aşı Karşıtı Kamyonculara Müdahaleye Hazırlanıyor

Kanada’da polis aşı karşıtı kamyon şoförlerinin protesto gösterisine müdahale etmeye hazırlanıyor. Söz konusu gösteriler başkent Ottawa’da 3 haftadır devam ediyor.

Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemleri protesto eden kamyon şoförleri yaklaşık 400 kadar araçla Kanada Parlamentosu’nun bulunduğu alanı 28 Ocak tarihinden buy ana kuşatmış durumda. Düzenlenen gösterilere destek amacıyla bugüne dek binlerce kişi de burada eylemlerde bulundu

Gösterilere son vermekte kararlı olan polis Perşembe akşam saatlerinde bazı kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan biri de protesto eylemlerini düzenleyen ve finans edenlerden biri olarak bilinen Chris Barber’di. Barber, polisin kendisine gözaltına alınacağını söylemesinin ardından direniş göstermeden polis aracıyla alandan ayrıldı.

Polis yetkilileri medyaya yaptıkları açıklamada, yasadışı olarak nitelendirilen gösterileri artık bitirmekte kararlı olduklarını belirtti. Müdahaleye hazırlık çerçevesinde emniyet güçleri parlamento binası alanına giden yollar üzerinde 100 ayrı kontrol noktası oluşturdu.

Polisin haftasonu daha büyük kalabalıkların toplanmasına izin vermeden gösteriyi sonlandırması hedefleniyor.

Söz konusu gösteriler Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemleri kınayan ve ABD sınırı geçişindeki denetimlere karşı çıkan kamyon şoförleri tarafından başlatılmıştı. Ancak eylemler daha sonra tüm ülkeye yayılarak binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerine dönüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Pazartesi günü Acil Durum yetkilerini devreye sokarak gösterilerin sona erdirilmesi talimatı verdi. Hükümet yetkilileri bu aşamada aşırılıkçıların şiddet eylemlerine başvurmasından endişe ettiklerini dile getiriyorlar.

Polisin göstericileri dağıtma kararına rağmen çok sayıda gösterici talepleri karşılanmadan hiçbir şekilde alanı terk etmeyeceklerini belirtiyor.

