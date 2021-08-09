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Kanada Salgın Nedeniyle Kapattığı Sınırlarını ABD'ye Yeniden Açtı

09.08.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada, iki doz aşısını yaptırmış ABD vatandaşları ve Green Card sahiplerine sınırlarını yeniden açtı. Buna göre iki doz aşısını olanlar, turistik ya da iş seyahatlari için ABD’den Kanada’ya geçebilecek

Kanada Salgın Nedeniyle Kapattığı Sınırlarını ABD'ye Yeniden Açtı

Kanada, iki doz aşısını yaptırmış ABD vatandaşları ve Green Card sahiplerine sınırlarını yeniden açtı. Buna göre iki doz aşısını olanlar, turistik ya da iş seyahatlari için ABD’den Kanada’ya geçebilecek. Ancak ABD henüz Kanada vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmadı.

COVID-19 salgını nedeniyle sınırlarını ABD’den gelenlere kapatan Kanada bu kararını değiştirdi. Buna göre 9 Ağustos tarihinden yani bugünden itibaren iki doz aşısını yaptırmış olanlar Kanad ve ABD arasındaki sınır kapılarından geçiş yapabilecekler. Ancak bu kişilerin iki doz aşı olduklarını gösterir belge ya da son üç gün içerisinde yaptırdıkları COVID-19 negatif test sonucunu ibraz etmeleri gerekecek.

Kanadalı yetkililer aşı ve test sonucu kontrolleri nedeniyle sınırda bekleme sürelerinin normalden daha uzun olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İki ülke arasındaki sınır geçişleri Corona virüsü salgını nedeniyle 2020 yılı Mart ayından bu yana yapılmıyordu.

ABD yönetimiyse son yaptığı açıklamada Kanada’dan ABD’ye girişlerin benzer şekilde 21 Ağustos’a kadar kapalı kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Biden yönetiminin sadece Kanada değil kısa bir süre içerisinde tam olarak aşılanmamış yabancıları ülkeye almamak konusunda bir hazırlık yaptığı biliniyor.

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