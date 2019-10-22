HABER

Kanada seçimlerinin galibi az farkla Trudeau oldu

22.10.2019 13:18 | Son Güncelleme

Kanada'da genel seçimleri Başbakan Trudeau'nun Liberalleri kazandı.

Kanada seçimlerinin galibi az farkla Trudeau oldu

Ancak çoğunluğu kaybeden Liberallerin, hükümeti kurmak için dışarıdan desteğe ihtiyacı bulunuyor.Kanada'daki genel seçimleri görevdeki Başbakan Justin Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Parti (LPC) kazandı. Ancak parlamento çoğunluğunu kaybeden Liberaller azınlık hükümeti kurmak için başka bir partinin desteğine ihtiyaç duyacak.

Parlamentodaki 338 sandalyenin 156'sını kazanan Liberallerin güvenoyu alabilmesi için 170 sandalyelik desteğe ihtiyacı bulunuyor. Trudeau'nun partisi her ne kadar parlamentoda sandalye çoğunluğunu elde etse de, son dönemde oyları artan Muhafazakâr Parti ülke sandıktan en çok oyu alan parti olarak çıktı.

Kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla birlikte Montreal'de destekçileri ile bir araya gelen Trudeau, sevincini "Başardınız dostlarım. Tebrikler" sözleriyle paylaştı.

Solculara bel bağlayacak

Kanada'da dokuz yıl süren Muhafazakâr Parti iktidarı sonrası 2015'te büyük umutlarla seçilen Trudeau hükümeti kurabilmek için sol eğilimli Yeni Demokratik Parti'nin (NDP) desteğine ihtiyaç duyacak.

Her ne kadar NDP'nin sandalye sayısı bu seçimlerde 44'ten 24'e düşse de, hükümetin kurulması için yeterli destek sayısına sahip.

Ülkedeki azınlık hükümetlerinin geçmişine bakıldığına ise görev sürelerini büyük ölçüde tamamlayamadıkları görülüyor. Azınlık hükümetlerinin ortalama ömrü iki ila iki buçuk yıl sürüyor.

Ayrılıkçı Quebec partisi yükselişte

Ülkede Fransızca'nın anadillerden biri olduğu Quebec eyaletinde mücadele eden ayrılıkçı Bloc Quebecois partisi yarışa katıldığı tek seçim bölgesinde büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.

Bu seçimlerde en az 32 sandalye kazanmayı garantileyen parti 2015 yılındaki son oylamaya göre başarısını üçe katladı. Başbakan, ayrılıkçı partinin başarısını "Sevgili Quebec halkı, bu akşamki mesajınızı aldım" sözleriyle kutladı.

Fransızca konuşulan eyaletin bağımsızlığı için mücadele eden parti, 1995'teki başarısız bağımsızlık referandumu sonrasındaki süreçte söyleminde değişikliğe gitti.

Yves-François Blanchet liderliğinde kendini yeniden yapılandıran parti bağımsızlık söylemini yumuşatırken, bugünkü başarısında bu söylem değişikliğinin etkili olduğu düşünülüyor.

Tartışmalı Başbakan

2015 yılında seçildiğinde birçok kişi için büyük bir umudun sembolü ve aynı zamanda Kanada'nın en başarılı başbakanlarından Pierre Trudeau'nun oğlu olan Justin Trudeau, iktidarı boyunca kendisini tartışmaların odağında buldu.

Dünya kamuoyunun ilgisini çeken hayırsever ve "halk adamı" görüntüsünün arkasında iyi planlanmış bir halkla ilişkiler çalışması olmasının yanı sıra, yıllar önce bir partide çekilmiş ve yüzünü siyaha boyayarak Afrikalıların taklidini yaptığı fotoğrafların geçtiğimiz aylarda ortaya çıkması Başbakan'ı zor durumda bırakmıştı.

Ancak tüm bunlara rağmen kabinedeki çeşitlilik ve kadın-erkek eşitliğini sağlaması yönünden övgüler alan 47 yaşındaki Trudeau, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından da övgüyle anılan bir siyasi figür olarak siyaset sahnesinde yerini aldı.

DW,rtr,AP/ÇÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor! 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor!
Kritik görüşme öncesi Rusya'dan açıklamaKritik görüşme öncesi Rusya'dan açıklama
Irak ordusundan ABD askeri açıklamasıIrak ordusundan ABD askeri açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lübnan'da önlem paketi protestoları durduramadı!

Lübnan'da önlem paketi protestoları durduramadı!

Katalonya'daki gösteriler İspanya geneline yayılıyor

Katalonya'daki gösteriler İspanya geneline yayılıyor

Kritik Erdoğan-Putin görüşmesi Soçi'de başladı

Kritik Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Rusya'dan açıklama

Kritik görüşme öncesi Rusya'dan açıklama

Tel Abyad’da en kritik nokta ele geçirildi

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Meksika'daki kartel savaşları ve şiddetin bilançosu ağır

Meksika'daki kartel savaşları ve şiddetin bilançosu ağır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.