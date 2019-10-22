Kanada seçimlerinin galibi az farkla Trudeau oldu

Ancak çoğunluğu kaybeden Liberallerin, hükümeti kurmak için dışarıdan desteğe ihtiyacı bulunuyor.Kanada'daki genel seçimleri görevdeki Başbakan Justin Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Parti (LPC) kazandı. Ancak parlamento çoğunluğunu kaybeden Liberaller azınlık hükümeti kurmak için başka bir partinin desteğine ihtiyaç duyacak. Parlamentodaki 338 sandalyenin 156'sını kazanan Liberallerin güvenoyu alabilmesi için 170 sandalyelik desteğe ihtiyacı bulunuyor. Trudeau'nun partisi her ne kadar parlamentoda sandalye çoğunluğunu elde etse de, son dönemde oyları artan Muhafazakâr Parti ülke sandıktan en çok oyu alan parti olarak çıktı. Kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla birlikte Montreal'de destekçileri ile bir araya gelen Trudeau, sevincini "Başardınız dostlarım. Tebrikler" sözleriyle paylaştı. Solculara bel bağlayacak Kanada'da dokuz yıl süren Muhafazakâr Parti iktidarı sonrası 2015'te büyük umutlarla seçilen Trudeau hükümeti kurabilmek için sol eğilimli Yeni Demokratik Parti'nin (NDP) desteğine ihtiyaç duyacak.

Her ne kadar NDP'nin sandalye sayısı bu seçimlerde 44'ten 24'e düşse de, hükümetin kurulması için yeterli destek sayısına sahip. Ülkedeki azınlık hükümetlerinin geçmişine bakıldığına ise görev sürelerini büyük ölçüde tamamlayamadıkları görülüyor. Azınlık hükümetlerinin ortalama ömrü iki ila iki buçuk yıl sürüyor. Ayrılıkçı Quebec partisi yükselişte Ülkede Fransızca'nın anadillerden biri olduğu Quebec eyaletinde mücadele eden ayrılıkçı Bloc Quebecois partisi yarışa katıldığı tek seçim bölgesinde büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Bu seçimlerde en az 32 sandalye kazanmayı garantileyen parti 2015 yılındaki son oylamaya göre başarısını üçe katladı. Başbakan, ayrılıkçı partinin başarısını "Sevgili Quebec halkı, bu akşamki mesajınızı aldım" sözleriyle kutladı. Fransızca konuşulan eyaletin bağımsızlığı için mücadele eden parti, 1995'teki başarısız bağımsızlık referandumu sonrasındaki süreçte söyleminde değişikliğe gitti. Yves-François Blanchet liderliğinde kendini yeniden yapılandıran parti bağımsızlık söylemini yumuşatırken, bugünkü başarısında bu söylem değişikliğinin etkili olduğu düşünülüyor.