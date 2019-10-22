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Kanada seçimlerinin kazananı Trudeau

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 12:35 | Son Güncelleme

Kanada’da dün gerçekleştirilen genel seçimlerde Justin Trudeau yeniden başbakan seçildi.Kanada’da dün halk, genel seçimler için sandık başına gitmişti.

Kanada’da dün gerçekleştirilen genel seçimlerde Justin Trudeau yeniden başbakan seçildi.
Kanada’da dün halk, genel seçimler için sandık başına gitmişti. O sayımının tamamlanmasıyla Justin Trudeau yeniden başbakan seçildi. Trudeau yeniden Başbakanlık görevine layık görülse de tek başına hükümet kuracak çoğunluğa erişemedi. Ülkede hükümet kurmak için siyasi partinin parlamentoda 170 sandalyeyi elde etmesi gerekirken, Trudeau’nun Liberal Partisi 157’de kaldı. Kanada Muhafazakar Partisi ise 122 sandalye kazandı.
Justin Trudeau, seçimin kazanını gibi görünse de ciddi oranda destek kaybı yaşadı. Trudeau’un partisi kan kaybederken, Liberallerin Yeni Demokrat Parti ile koalisyon kurması bekleniyor.
2015 yılında göreve gelen Trudeau, “gerçek değişim” sözü vermişti. Ancak Trudeau 4 yıllık iktidarı süresince çeşitli skandallarla karşı karşıya kaldı. Trudeau seçim kampanyası kapsamında partisinin yolsuzluk skandalına karışması nedeniyle hem partililerin hem de seçmenlerinin desteğini kaybetti.
SNC-Lavalin skandalı nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren Trudeau, federal etik kurallarını çiğnediğini itiraf etmişti.

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