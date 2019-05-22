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Kanada Senatosu Başkanı Furey TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 13:19 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kanada Senatosu Başkanı George Furey ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kanada Senatosu Başkanı George Furey ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Şentop ve Furey'in yaptığı ikili görüşmenin ardından Divan Salonu'nda heyetler arası görüşmeye geçildi.

Görüşme görüntü alınmasının ardından basına kapalı sürdü.

Daha sonra Furey ve beraberindekiler, TBMM Başkanı Şentop eşliğinde Meclisin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından bombalanan bölümlerini gezdi. Furey ve beraberindekiler 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve yapılan saldırıya ilişkin bilgi aldıktan sonra alana karanfil bıraktı.

Genel Kurul Salonu'nu da gezen konuk heyete burada da TBMM Başkanı Mustafa Şentop eşlik etti.

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