HABER

Kanada Snowden'a yardım eden Filipinli kadına mülteci statüsü verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 13:10 | Son Güncelleme

Kanada Snowden'a yardım eden Filipinli kadına mülteci statüsü verdi

TORONTO (AA) - Kanada, ABD'nin siber istihbarat kurumu Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'ın Hong Kong'a kaçtığı sırada saklanmasına yardım eden Filipinli kadına mülteci statüsü verdi.

Hong Kong'a sığınma talebi reddedilen Filipinli Vanessa Rodel ve kızı Keana, Kanada'nın mülteci statüsü vermesinin ardından dün akşam saatlerinde Toronto kentine geldi.

Rodel, Toronto'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok iyi hissediyorum, özgür hissediyorum." ifadesini kullandı.

Filipinler'de militanlar tarafından kaçırıldığı ve tecavüze uğradığı iddiasıyla 2013 yılında Hong Kong'dan sığınma talep ettiği sırada Vanessa Rodel'ı temsil eden avukat Robert Tibbo, NSA'nın gizli belgelerini sızdırmasının ardından müvekkilinden Snowden'ın saklanmasına yardım etmesini istemişti.

Hong Konglu yetkililer, Rodel'i Snowden ile bağlantısı konusunda sorguya çekmişti.

Tibbo ve Mülteciler İçin grubu, Kanada'dan Snowden'a yardım eden beş kişiye daha mülteci statüsü vermesini istiyor.

Edward Snowden, Twitter hesabında Fransızca "Kanada'da ve dünyada bunu mümkün kılan herkese teşekkürler. Uzun yıllar sonra ilk kez özgür kalmama yardım eden ailelerden ilkinin bir geleceği var ama iş henüz bitmedi. Dayanışma ve merhamet ile Kanada hepsini kurtarabilir." paylaşımını yaptı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Rusya'da sürgünde yaşayan ABD'nin siber istihbarat kurumu Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'ın 2013'te ifşa ettiği belgeler, NSA'nın Amerikan internet şirketlerinin topladığı tüm özel iletişim verilerine erişebildiğini ve yabancı ülke vatandaşlarına ait tüm internet yazışmalarının mahkeme izni olmaksızın bilgi toplamak için kullanılabildiğini ortaya çıkarmıştı.

Belgeler, NSA'nın ayrıca ABD'nin yurt dışı misyonlarda organize ettiği gizli birimler yoluyla yabancı ülkelerin hükümet binalarını gizlice dinlediğini ve kayıtlar tuttuğunu göstermişti.

Snowden'ın yayımladığı örgüt içi belgeler, Amerikan istihbaratının Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonunu dinlediğini açığa çıkarmış, bu olay iki müttefik ülke arasında krize sebep olmuştu.

NSA'nın eski sistem analisti Edward Snowden, 2013'te sızdırdığı belgelerle ABD'nin İngiliz istihbaratıyla dünya genelinde dinleme faaliyetleri yürüttüğünü ortaya çıkarmıştı.

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı! Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
Feyzioğlu: “Komiser yardımcıları FBI’daki gibi hukuk mezunlarından alınabilir"Feyzioğlu: “Komiser yardımcıları FBI’daki gibi hukuk mezunlarından alınabilir"
Bursalı dağcılar Çanakkale kahramanlarından Müstecip Onbaşı’yı unutmadıBursalı dağcılar Çanakkale kahramanlarından Müstecip Onbaşı’yı unutmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edward Snowden Kanada NSA

En Çok Okunan Haberler

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev kayalar, 3 aracı hurdaya çevirdi

Dev kayalar, 3 aracı hurdaya çevirdi

Doğu Anadolu'da kış etkisini gösteriyor

Doğu Anadolu'da kış etkisini gösteriyor

Fetullah Gülen'in mesajı deşifre oldu: Onları meşgul edin!

Fetullah Gülen'in mesajı deşifre oldu: Onları meşgul edin!

Yaralı askerden kahreden haber geldi...

Yaralı askerden kahreden haber geldi...

Mardin'de silah ve tarihi eser operasyonu

Mardin'de silah ve tarihi eser operasyonu

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.