Kanada Snowden'a yardım eden Filipinli kadına mülteci statüsü verdi

TORONTO (AA) - Kanada, ABD'nin siber istihbarat kurumu Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'ın Hong Kong'a kaçtığı sırada saklanmasına yardım eden Filipinli kadına mülteci statüsü verdi.

Hong Kong'a sığınma talebi reddedilen Filipinli Vanessa Rodel ve kızı Keana, Kanada'nın mülteci statüsü vermesinin ardından dün akşam saatlerinde Toronto kentine geldi.

Rodel, Toronto'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok iyi hissediyorum, özgür hissediyorum." ifadesini kullandı.

Filipinler'de militanlar tarafından kaçırıldığı ve tecavüze uğradığı iddiasıyla 2013 yılında Hong Kong'dan sığınma talep ettiği sırada Vanessa Rodel'ı temsil eden avukat Robert Tibbo, NSA'nın gizli belgelerini sızdırmasının ardından müvekkilinden Snowden'ın saklanmasına yardım etmesini istemişti.

Hong Konglu yetkililer, Rodel'i Snowden ile bağlantısı konusunda sorguya çekmişti.

Tibbo ve Mülteciler İçin grubu, Kanada'dan Snowden'a yardım eden beş kişiye daha mülteci statüsü vermesini istiyor.

Edward Snowden, Twitter hesabında Fransızca "Kanada'da ve dünyada bunu mümkün kılan herkese teşekkürler. Uzun yıllar sonra ilk kez özgür kalmama yardım eden ailelerden ilkinin bir geleceği var ama iş henüz bitmedi. Dayanışma ve merhamet ile Kanada hepsini kurtarabilir." paylaşımını yaptı.