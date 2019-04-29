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Kanada sular altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 23:56 | Son Güncelleme

Kanada’da aşırı yağışlar sonucu yaşanan selde birçok yapı sular altında kaldı.

Kanada’da aşırı yağışlar sonucu yaşanan selde birçok yapı sular altında kaldı. Kanadalıların paylaştığı fotoğraflar ise yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.
Kanada’nın çeşitli bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen seller sonucu ülkede acil durum ilan edildi. 10 binlerce Kanadalı evlerini boşaltmak zorunda kalırken, hükümet mağdurlara yardım etmek için Kızılhaç’a milyonlarca dolarlık yardım sözü verdi.
Hafta sonu gönüllüler, şehir çalışanları ve ordu mensupları, başta Quebec olmak üzere şehirlerde daha fazla hasar yaşanmaması için çalışmalar yürüttü.

Kanada sular altında

Kanada sular altında

Kanada sular altında

Kanada sular altında

Kanada sular altında

Kanada sular altında

Kanada sular altında

Kanada sular altında

Kanada sular altında

Kanada sular altında

Kanada sular altında

Kanada sular altında

Kanada sular altında
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