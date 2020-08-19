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Kanada tarihinde ilk kez bir kadın maliye bakanı oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 19.08.2020 10:57 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, önceki gün görevinden istifa eden Maliye Bakanı Bill Morneau’nun yerine, kabinesinde Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Chrystia Freeland’i Maliye Bakanı olarak atadı.

Kanada tarihinde ilk kez bir kadın maliye bakanı oldu

Daha önce Dışişleri Bakanlığı da yapan Chrystia Freeland, ülke tarihinde maliye bakanlığına getirilen ilk kadın oldu. Freeland, Başbakan Yardımcılığı görevine de devam edecek.

Kabinedeki değişiklik Kanada Genel Valisi Julie Payette tarafından onaylanırken, Başbakan Trudeau, gazetecilere yaptığı açıklamada, federal parlamentonun 23 Eylül'e kadar tatil edildiğini duyurdu.

Kanada’da önceki aylarda, WE Charity isimli vakıfla ilişkileri nedeniyle Başbakan Trudeau ile birlikte federal parlamentonun Etik Komitesi’nde ifade veren Morneau'nun seyahat masrafları için bu kuruluştan binlerce dolar aldığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Başbakan Trudeau'nun eşi, erkek kardeşi ve annesinin de aynı vakfın bir dizi etkinliğinde konuşma yaptıkları için yüzbinlerce dolar para aldıkları belirlenmiş, olayın kamuoyuna yansıması üzerine Trudeau yanlış yaptığını söyleyerek halktan özür dilemişti.

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