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Kanada tarihinin en büyük orman yangını söndürülemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 18:51 | Son Güncelleme

British Columbia eyaletinde haftalardır devam eden yangınlar, 534 noktada sürüyor

TORONTO (AA) - Kanada’nın British Columbia (BC) eyaletinde haftalardır devam eden orman yangınları söndürülemiyor.

British Columbia Eyaleti Orman Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, 534 ayrı noktadaki yangınlar devam ediyor. Yanan 13 bin kilometrekarelik alan, ülke tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti. Geçen yılki orman yangınlarında, toplam 12 bin 161 kilometrekarelik alan kül olmuştu.

Eyalet hükümetinin daha önce ilan ettiği olağanüstü hal uygulaması devam ederken 21 bin 800 kişiye evlerinden tahliye edilebilecekleri tebligatı yapıldı. Bakanlık, bu yıl bin 467 farklı noktada orman yangını çıktığını, bunlardan 443’üne insanların neden olduğunu, geri kalanının ise yıldırım düşmesi veya başka doğal nedenlerle meydana geldiğini duyurdu. Bakanlık, yangınlar için 350 milyon Kanada doları harcandığını, çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

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- Söndürme çalışmalarına askerler de katılıyor

British Columbia Acil Durum Merkezi açıklamalarına göre, orman yangınlarının çoğu halen kontrol altına alınamadı. Etkili olan sıcaklar ve zaman zaman düşen yıldırımlar nedeniyle yangın bölgelerine yenileri ekleniyor. Eyaletteki yangınlarda 4 binden fazla itfaiyeci ve gönüllü görev yapıyor.

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı, yangınla mücadele çalışmalarına katılmak üzere daha önce sevk ettiği 200 askere ilaveten yeni birlikleri bölgeye gönderdi. Bölgedeki yangınla mücadele çalışmalarında Alberta, New Brunswick, Quebec, Saskatchewan eyaletlerinden gelen itfaiyecilerin yanı sıra Avustralya, Meksika ve Yeni Zelanda’dan da itfaiyeciler de görev yapıyor.

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- Hava kalitesine ilişkin alarm verildi

Öte yandan, British Columbia eyaletindeki orman yangınları, sınırdaki Calgary kentini olumsuz etkiledi. Calgary’de hava kalitesinin sağlık için yüksek risk olan 10+ seviyesine çıkması nedeniyle alarm verildi. Gökyüzüne turuncu rengin hakim olduğu belirtildi.

Alberta Eyaleti Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, akciğer veya kalp rahatsızlığı olanların dışarıya çıkmamaları, pencere ve kapılarını kapalı tutmaları, hava dolaşımı yapan sistemleri kullanmamalarını tavsiye edildi.

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