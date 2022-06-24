SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Kanada Türkiye kadın voleybol maçı ne zaman? Kanada Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kanada Türkiye kadın voleybol maçı ne zaman? Kanada Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

24.06.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada Türkiye voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Filenin Sultanları Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Kanada'ya konuk oluyor. Türkiye maçtan zaferle ayrılmayı hedefliyor. Maçın saati ve hangi kanalda canlı olarak ekrana geleceği sporseverler tarafından merak konusu oldu. Kanada Türkiye kadın voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın canlı olarak ekrana geleceği kanala ilişkin detaylar...

Kanada Türkiye kadın voleybol maçı ne zaman? Kanada Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan sürüyor. Kanada ile Türkiye kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maça ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Kanada Türkiye kadın voleybol maçı ne zaman? Kanada Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KANADA TÜRKİYE KADINLAR VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Kanada - Türkiye voleybol maçı, 29 Haziran Çarşamba günü oynanacak.

KANADA TÜRKİYE KADINLAR VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Kanada - Türkiye voleybol maçı, Türkiye saati ile 05.00'da TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

FİLENİN SULTANLARININ ÇIKACAĞI DİĞER MAÇLAR

Türkiye Hollanda: 30 Haziran Perşembe, 23.00
Türkiye Japonya: 2 Temmuz Cumartesi, 02.00
Türkiye Amerika Birleşik Devletleri: 2 Temmuz Cumartesi, 23.00

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Havuzda bayıldı, dibe battı! Gözyaşları...Havuzda bayıldı, dibe battı! Gözyaşları...
'Dev kulübe imzayı attı!' Yeni adresi...'Dev kulübe imzayı attı!' Yeni adresi...
Arda Güler’i Fenerbahçe’ye istemedi!Arda Güler’i Fenerbahçe’ye istemedi!
Anahtar Kelimeler:
Kanada Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

TFF duyurdu! Süper Lig maçları...

TFF duyurdu! Süper Lig maçları...

Suarez hamlesi geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Suarez hamlesi geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

F.Bahçe'ye para yağacak! 275 milyon TL...

F.Bahçe'ye para yağacak! 275 milyon TL...

Denayer'in menajeri açıkladı! G.Saray...

Denayer'in menajeri açıkladı! G.Saray...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Küçücük bebeği engerek yılanı soktu! Ağlamaya başlayınca...

Küçücük bebeği engerek yılanı soktu! Ağlamaya başlayınca...

Kocası dekoltesini kapatmak isteyince...

Kocası dekoltesini kapatmak isteyince...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Aylarca sürdü: Doktorlar bulamadı! Şifayı Facebook'ta buldu

Aylarca sürdü: Doktorlar bulamadı! Şifayı Facebook'ta buldu

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.