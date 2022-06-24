Kanada Türkiye kadın voleybol maçı ne zaman? Kanada Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı canlı yayın bilgisi!

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan sürüyor. Kanada ile Türkiye kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Kanada Türkiye kadın voleybol maçı ne zaman? Kanada Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde...

KANADA TÜRKİYE KADINLAR VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Kanada - Türkiye voleybol maçı, 29 Haziran Çarşamba günü oynanacak.

KANADA TÜRKİYE KADINLAR VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Kanada - Türkiye voleybol maçı, Türkiye saati ile 05.00'da TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

FİLENİN SULTANLARININ ÇIKACAĞI DİĞER MAÇLAR

Türkiye Hollanda: 30 Haziran Perşembe, 23.00

Türkiye Japonya: 2 Temmuz Cumartesi, 02.00

Türkiye Amerika Birleşik Devletleri: 2 Temmuz Cumartesi, 23.00

