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Kanada Türkiye kadın voleybol maçı ne zaman? Kanada Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı canlı yayın bilgisi!

24.06.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada Türkiye voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Filenin Sultanları Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Kanada'ya konuk olacak. Türkiye maçtan galip olarak ayrılmayı amaçlıyor. Maçın saati ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı ise sporseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araltırma yapmaya başladı. Kanada Türkiye kadın voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın canlı olarak ekrana geleceği kanala ilişkin ayrıntılar...

Kanada Türkiye kadın voleybol maçı ne zaman? Kanada Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı canlı yayın bilgisi!

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan sürüyor. Kanada ile Türkiye kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Kanada Türkiye kadın voleybol maçı ne zaman? Kanada Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde...

KANADA TÜRKİYE KADINLAR VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Kanada - Türkiye voleybol maçı, 29 Haziran Çarşamba günü oynanacak.

KANADA TÜRKİYE KADINLAR VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Kanada - Türkiye voleybol maçı, Türkiye saati ile 05.00'da TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

FİLENİN SULTANLARININ ÇIKACAĞI DİĞER MAÇLAR

Türkiye Hollanda: 30 Haziran Perşembe, 23.00
Türkiye Japonya: 2 Temmuz Cumartesi, 02.00
Türkiye Amerika Birleşik Devletleri: 2 Temmuz Cumartesi, 23.00

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Anahtar Kelimeler:
Kanada Türkiye
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