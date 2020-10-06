Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı! Ankara'dan sert tepki geldi

Kanada, Türkiye'ye bazı insansız hava aracı ekipmanlarının satışını askıya aldı ve ekipmanın Ermenistan'la savaşan Azeri güçleri tarafından kullanıldığı iddialarını araştırdığını açıkladı.
Kanada'nın bukararına Türkiye tepki gösterirken, konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kanada’nın Azerbaycan’ın 30 senedir Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek, bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklaması bu ülkenin çifte standartlı yaklaşımının göstergesidir.
Kanada’nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen’deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve BM uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz.
Kanada, özellikle Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığımız dönemden bu yana, Müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde, ülkemize yönelik askeri malzeme ihracat izinleri konusunda engeller çıkarmakta, işbirliğinden uzak bir tutum sergilemektedir.
Türkiye kapsamlı bir ihracat kontrol rejimine sahiptir ve söz konusu rejimlerden kaynaklanan yükümlülüklerini de titizlikle uygulamaktadır.Kanada’dan beklentimiz, çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Kanada'da üretilen teknolojilerin 'Dağlık Karabağ’da kullanıldığı iddiasıyla' Türkiye’ye ihracat izinlerini askıya alındığını açıklamış, Kanada Dışişleri Bakanı, ülkenin sıkı ihracat kontrolüne uygun olarak ve devam eden araştırma nedeniyle Türkiye'ye ilgili ihracat izinlerini askıya aldığını kaydetmişti.
Champagne, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye’ye satılan silahların insan hakları ihlallerine yol açtığının tespit edilmesi durumunda ihracat izinlerini askıya alma sözü vermişti.
Kanada hükümeti, geçen yıl da Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatı gerekçe göstererek Türkiye'ye silah ihracatını askıya aldığını duyurmuştu.