HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kanada, Türkiye'ye silah satışı yasağını uzattı

Kanada, Türkiye'ye silah satışı yasağını uzattı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2020 15:47 | Son Güncelleme

NATO müttefiki Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle ekimde silah satışını askıya almış olan Kanada hükümeti, ambargonun süresiz uzatıldığını duyurdu.

Kanada, Türkiye'ye silah satışı yasağını uzattı

Kanada'da Justin Trudeau'nun başbakanlığındaki liberal hükümet, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye'ye başlattığı silah ambargosunu süresiz uzattığını açıkladı.

Küresel İşler Bakanlığı'nın silah kontrolü bölümünün direktör yardımcısı Charles-Marie Matte'nin gönderdiği e-postada Türkiye'ye silah satışı için onay vermenin ikinci bir emre kadar askıda olduğu bildirildi.

FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ SATIŞI HARİÇ

E-postada sadece Kanada'nın uluslararası 'müttefiklik taahhütleri kapsamına giren istisnai şartlarda' hükümetin izin çıkarmayı değerlendirebileceği belirtildi.

Matte, 'bunun bir örneğini NATO füze savunma sistemi için bileşen ihracının oluşturabileceğini' kaydetti.

Ankara'dan yapılan açıklamalarda Washington'ın uygun fiyat sunması halinde ABD yapımı MIM-104 Patriot hava savunma füze sistemi satın alma istekliliği dile getirilmişti.

Türkiye, Kanada hükümetinin savunma sanayinin güvenli şekilde iş yapabileceği yüksek teknolojik silahlar satabileceği 'güvenilir' ülkeler listesinde yer alıyor.

Ancak bakanlığın ambargo süresini uzatma bildirimi, bazı silahların Türkiye'ye satış onayı talebiyle hükümetin önüne getirilmemesi uyarısı taşıyor.

Bunlar cephane, hafif silahlar, zırh, koruyucu donanım ve elektronik malzemeler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Norveç'te tünel açılışı çevrimiçi törenle gerçekleştiNorveç'te tünel açılışı çevrimiçi törenle gerçekleşti
Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?
Anahtar Kelimeler:
Kanada silah satış yasak

En Çok Okunan Haberler

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

Türkiye onu böyle tanıdı! Bir daha karşılaştılar ama bu kez...

Türkiye onu böyle tanıdı! Bir daha karşılaştılar ama bu kez...

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Çin'de panik anları! Çığlıklar yükseldi

Çin'de panik anları! Çığlıklar yükseldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Diğer Haberler
Norveç'te tünel açılışı çevrimiçi törenle gerçekleşti

Norveç'te tünel açılışı çevrimiçi törenle gerçekleşti

'Köpekler Koronavirüs hastalarını yarım saniyede tespit edebilir' iddiası

'Köpekler Koronavirüsü yarım saniyede tespit edebilir'

Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Bugün başlıyor

Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Bugün başlıyor

Koronavirüse karşı nikotin bantı!

Koronavirüse karşı nikotin bantı!

Çin, DSÖ'ye 30 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı

Çin, DSÖ'ye 30 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı

"Gemilerimizin tehdit edilmesi halinde vuracağız"

Gemilerimizin tehdit edilmesi halinde vuracağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.