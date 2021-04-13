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Kanada Türkiye'ye İHA Teknoloji İhracatı Ruhsatlarını İptal Etti

13.04.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau Pazartesi günü, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı savaşan Azeri güçlerin kullandığı anlaşılan insansız hava aracı (İHA) teknolojisinin Türkiye'ye ihracat ruhsatlarını iptal ettiklerini açıkladı

Kanada Türkiye'ye İHA Teknoloji İhracatı Ruhsatlarını İptal Etti

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau Pazartesi günü, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı savaşan Azeri güçlerin kullandığı anlaşılan insansız hava aracı (İHA) teknolojisinin Türkiye'ye ihracat ruhsatlarını iptal ettiklerini açıkladı.

Kanada gibi NATO üyesi olan Türkiye, Ermenistan'a karşı verdiği altı haftalık savaştan Dağlık Karabağ bölgesinden toprak kazanımıyla çıkan Azerbaycan'ın kilit müttefiki.

Kaygılarını Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla da paylaştığını söyleyen Kanadalı Bakan Garneau, "İHA'ların bu şekilde kullanımı, Kanada dış politikasıyla ve Türkiye'nin verdiği nihai kullanım güvenceleriyle tutarlı değil" dedi.

Kanada, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda kullanılan Azeri İHA'larının, Kanada firması L3Harris Technologies'in parçası olan L3Harris Wescam tarafından imal edilen görüntüleme ve hedef alma sistemleriyle donatıldığı suçlamalarını değerlendirmek üzere İHA ruhsatlarını Ekim ayında askıya almıştı.

Ottawa'daki Türk Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "NATO müttefiklerimizin ikili ilişkilerimizi etkileyecek ve ittifak dayanışmasına zarar verecek yapıcı olmayan adımlar atmaktan kaçınmasını bekliyoruz" denildi.

Çavuşoğlu hafta başında Garneau ile görüşmüş ve ihracat kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlığı ileterek bu durumun gözden geçirilmesini istemişti.

Kanada'nın ambargo altına aldığı İHA parçaları arasında Baykar SİHA'larında (silahlı insansız hava aracı) kullanılan kamera sistemleri bulunuyor. Bu kamera sistemlerinin ihracat ruhsatları, 2019 yılında Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri faaliyetler sırasında dondurulmuştu.

Kısıtlamalar daha sonra gevşetilmiş, ancak Dağlık Karabağ çatışmaları sırasında yeniden uygulamaya konulmuştu.

Türkiye'nin Azerbaycan'a yaptığı askeri ihracat, son bir yıl içinde altı kat arttı. Verilere göre Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmalar başlamadan önce İHA ve diğer askeri teçhizat satışları, sadece Eylül ayında 77 milyon dolara yükseldi.

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