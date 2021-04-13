Kanada, Türkiye'ye İHA üretimi için teknoloji ihracatı iznini iptal etti

Kanada, Türkiye'ye insansız hava aracı üretimi için teknoloji ihracat edilmesi iznini iptal etti.

Kanada, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a karşı kullanıldığı haberlerinin ardından bu durumu araştırmak için ihracata ekim ayında ara vermişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Türkiye'de üretilen İHA (insansız hava aracı) ve SİHA'ların (silahlı insansız hava aracı) Dağlık Karabağ'da kullanıldığının tespit edilmesi üzerine ihracat izninin iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Garneau, "Teknolojinin bu şekilde kullanımı Kanada'nın dış politikasıyla da, Türkiye'nin verdiği son kullanıcı taahhütleriyle de uyuşmamaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hafta başında Kanada'yı dondurulan izinleri tekrar vermeye davet etmişti.

Kanadalı mevkidaşı Garnau ile görüşen Çavuşoğlu, ihracat kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlığı ileterek bu durumun gözden geçirilmesini istemişti.