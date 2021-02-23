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Kanada Uygurlara yönelik muameleyi "soykırım" olarak tanımladı

23.02.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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Kanada Avam Kamarası, Çin'in Uygurlara muamelesini "soykırım" olarak tanımladı.

Başbakan Trudeau ve kabinesi katılmadığı oylamada kabul edilen önergenin hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.Kanada'da, Çin'in ülkenin Sincan bölgesinde yaşayan Uygurlarayönelik muamelesinin "soykırım" olarak tanımlanmasını öngören muhalefet partilerinin desteklediği önerge meclisin alt kanadı Avam Kamarası'nda 26'ya karşı sıfır oyla kabul edildi. İktidardaki Liberal Parti'nin lideri Başbakan Justin Trudeau ve kabine üyeleri oylamaya katılmadı.

Önergede Uygurların "Çin'in soykırımına maruz kaldığı ve kalmaya devam ettiği" ifadelerine yer veriliyor. Önergeye destek veren milletvekilleri, 2022'de Pekin'de yapılması planlanan Kış Olimpiyatları'nın başka bir ülkede düzenlenmesine ilişkin talebi de kabul etmiş oldu.

Oylamada çekimser kalan Liberal Partili Dışişleri Bakanı Marc Gerneau, açıklamasında uluslararası soykırım iddialarının uluslararası bir araştırma komisyonu tarafından incelenmesi gerektiğini ifade etti. Garneau, "Keyfi gözaltı, siyasi yeniden eğitim, zorunlu çalıştırma, işkence ve zorla kısırlaştırma dahil olmak üzere, Sincan'daki insan hakları ihlallerine ilişkin korkunç raporlardan derinden endişe duymaya devam ediyoruz" dedi.

Kanada'nın ana muhalefet partisi Muhafazakar Parti'nin lideri Erin O'Toole ise hükümeti Avam Kamarası'nın önergesini onaylamaya ve ABD gibi müttefiklerle birlikte Çin'in Uygurların tutulduğu kamplara ve Uygurlara yönelik tutumuna son verilmesi çağrısında bulunmaya çağırdı. Avam Kamarası'nda kabul edilen önergenin hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.

İnsan hakları savunucuları, en az 1 milyon Uygur ve diğer Müslüman azınlıkların ülkenin kuzeybatısındaki kamplarda tutulduğunu belirtiyor. Çin hükümeti bu kamplarda kadınları zorla kısırlaştırmak ve esirleri zorla çalıştırmakla da suçlanıyor.

Kanada böylelikle ABD'den sonra Çin'in Uygurlara muamelesini "soykırım" olarak nitelendiren ikinci ülke oldu.

Çin: "Utanç verici bir eylem"

Çin ise Kanada'daki oylamaya tepki göstererek, Kanada Avam Kamarası'nın Uygurlara yönelik eylemleri "soykırım" olarak nitelendirmesini "utanç verici bir eylem" ve "Çin'deki 1,4 milyar insana karşı kötü niyetli bir provokasyon" sözleriyle değerlendirdi. Ottawa'daki Çin büyükelçiliği yaptığı açıklamada, "Kanada'nın Sincan ile ilgili önergeyi geçerek Çin'in gelişimini durdurma girişimi başarılı olmayacak" dedi.

AFP,AP/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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