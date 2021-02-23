Kanada Uygurlara yönelik muameleyi "soykırım" olarak tanımladı

Başbakan Trudeau ve kabinesi katılmadığı oylamada kabul edilen önergenin hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.Kanada'da, Çin'in ülkenin Sincan bölgesinde yaşayan Uygurlarayönelik muamelesinin "soykırım" olarak tanımlanmasını öngören muhalefet partilerinin desteklediği önerge meclisin alt kanadı Avam Kamarası'nda 26'ya karşı sıfır oyla kabul edildi. İktidardaki Liberal Parti'nin lideri Başbakan Justin Trudeau ve kabine üyeleri oylamaya katılmadı.

Önergede Uygurların "Çin'in soykırımına maruz kaldığı ve kalmaya devam ettiği" ifadelerine yer veriliyor. Önergeye destek veren milletvekilleri, 2022'de Pekin'de yapılması planlanan Kış Olimpiyatları'nın başka bir ülkede düzenlenmesine ilişkin talebi de kabul etmiş oldu.

Oylamada çekimser kalan Liberal Partili Dışişleri Bakanı Marc Gerneau, açıklamasında uluslararası soykırım iddialarının uluslararası bir araştırma komisyonu tarafından incelenmesi gerektiğini ifade etti. Garneau, "Keyfi gözaltı, siyasi yeniden eğitim, zorunlu çalıştırma, işkence ve zorla kısırlaştırma dahil olmak üzere, Sincan'daki insan hakları ihlallerine ilişkin korkunç raporlardan derinden endişe duymaya devam ediyoruz" dedi.