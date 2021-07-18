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Kanada ve Çin’den bilim insanları yılan zehrinden deri yapıştırıcısı üretti! 45 saniyede durduruyor

18.07.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanadalı ve Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip, yılan zehrinden elde ettikleri bir enzimle, kanamaları 45 saniye içinde durduran bir deri yapıştırıcısı ürettiler.

Kanada ve Çin’den bilim insanları yılan zehrinden deri yapıştırıcısı üretti! 45 saniyede durduruyor

Science Advances dergisinin son sayısında yayımlanan çalışma, batroksobin veya reptilaz olarak bilinen ve mızrak başlı çukur engerek yılanının zehrinde bulunan bir enzimin potansiyel iyileştirici özelliklerine dayanıyor.

Araştırma ekibi, Kanada’nın Manitoba Üniversitesi ile London kentindeki Western Üniversitesi ve Çin'in Chongqing kentindeki Ordu Tıp Üniversitesi'ndeki bilim insanlarından oluşuyor.

Çalışma hakkında CBC Radyo’ya konuşan Western Üniversitesinden Biyomühendis Kibret Mequanint, "Bazı zehirler kanı sulandırarak, bazıları ise nörolojik sistemi etkileyerek öldürür. Reptilaz, kanın pıhtılaşmasını indüklediği bilinen bir enzimdir.'Bunu tersine çevirir ve bir tedavi aracı olarak kullanırsak ne olur?' dedik. Ve işte buradayız" ifadesini kullandı.

Mequanint, ekibin, bir jelatin içindeki enzimin kanı pıhtılaştırma etkisini kullanarak, küçük bir tüp içinde paketlenebilen bir tür deri yapıştırıcısı tasarladığını söyledi. Mequanint’in verdiği bilgiye göre, söz konusu yapıştırıcı sahada da kullanılabilecek.

Buna göre, tıbbi bir personel tarafından hayati tehlikenin olduğu kanamalı bir yaraya sıkabilecek olan doku yapıştırıcısı içindeki enzimi, bir lazer işaretleyici veya akıllı telefonlardaki fenerin ışığını tutarak etkinleştirmek mümkün olacak.

45 SANİYEDE DURDURUYOR

Yapıştırıcı jelin birkaç saniye içinde sıvı dikiş şekline dönüşeceğini anlatan Kibret Mequanint, "Yapmanız gereken tek şey, bu jeli küçük bir şişeden dokuya sıkmak ve yaklaşık 45 saniyede büyük kanamayı durduran çok sert ve çok güçlü bir şekilde bağlanmış bir doku yapıştırıcısı oluşturmak için bir ışık tutmak." diye konuştu.

Araştırmaya Manitoba Üniversitesi'nden katılan Malcolm Xing de CBC Radyo’da yaptığı değerlendirmede, yılan zehrinin özelliklerini araştırmak istemesine kendi çocukluğundaki bir deneyimin neden olduğunu söyledi.

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Xing, "Ben çocukken, yılan zehrinin kanı çok hızlı bir şekilde pıhtılaştırdığını gördüm. Senaryo yıllardır aklımdan çıkmıyor. Sonra iki yıl önce, 'Neden yüksek verimli hemostaz için yılan zehrinden elde edilen enzimi kullanmayayım’ diye düşündüm. Olasılığı tartışmak için arkadaşlarımla çalıştık. Daha sonra enzim ile görünür ışıkla tetiklenen bir jel geliştirdik. Bu gelişmenin insanların hayatını kurtarmak için muazzam bir potansiyele sahip olabileceğinden gurur duyuyorum." dedi.

Araştırmacılar tarafından oluşturulan doku yapıştırıcısı, uygulanan bölgede yoğun sıvı kan olmasına karşı direnç gösteriyor.

Bilim insanları, buldukları doku yapıştırıcısının, fibrin yapıştırıcıya göre 10 kat daha fazla yapışkanlık ve 2 kat daha fazla sızdırmazlık gücüne sahip olduğunu duyurdu.

Doku yapıştırıcısının, önümüzdeki beş yıl içinde ticari üretim ve yaygın kullanıma hazır hale geleceği bildirildi.

(AA)

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Çin Kanada
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