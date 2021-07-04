Kanada ve Güney Kıbrıs’taki Orman Yangınlarında Can Kayıpları

Kanada’da ekipler 170’den fazla orman yangınını söndürmeye çalışırken Güney Kıbrıs’ta yetkililerin ‘en yıkıcı’ olarak niteledikleri orman yangınlarında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kanada’da ordu, orman yangınlarının etkili olduğu bölgelerden sivillerin tahliyesine yardım için hazır bekletiliyor.

Yangınlar rekor derecede hava sıcaklıklarının yaşandığı British Colombia bölgesinde etkili oluyor.

Orman yangınlarının büyük hasar verdiği Lytton kasabasında iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Lytton’da Perşembe günü hava sıcaklığı 49.6 derece ölçülmüştü. Bu, Kanada tarihinde rekor anlamına geliyor.

Kuzey Amerika’nın önemli bir bölümü son günlerde aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında.

Kanada’da sadece British Colombia bölgesi değil, Alberta, Manitoba, Saskatchewan’da da aşırı sıcaklar dikkat çekiyor.

Güney Kıbrıs’ta ‘en yıkıcı’ orman yangınları

Kanada’dan binlerce km uzakta Güney Kıbrıs’ta da orman yangınları hayatı olumsuz etkiliyor.

Yetkililer bölgenin tanık olduğu 'en yıkıcı' olarak niteledikleri orman yangınlarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güney Kıbrıs yönetimi, yangınların söndürülmesi için diğer ülkelere yardım çağrısında bulundu.

Yunan ve İsrail uçaklarının söndürme çalışmalarına katılacağı belirtildi.

Cumartesi günü başlayan yangınlar nedeniyle dağlık bölgedeki en az 8 kasabanın tahliye edildiği kaydedildi.

Yangının etkilediği bölgelerde incelemelerde bulunan Güney Kıbrıs Yönetimi Lideri Nicos Anastasiades, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtmekle birlikte sert rüzgarın kendini hissettirmesi halinde alevlerin yeniden yoğunluk kazanabileceğini kaydetti.

