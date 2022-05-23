Kanada'yı fırtına vurdu! 8 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz kaldı

Kanada’nın Ontario ve Quebec eyaletlerini fırtına vurdu. Ontario Eyalet Polisinden yapılan açıklamada, eyaletin güneyinde ve başkent Ottawa bölgesinde etkili olan fırtınada 7 kişinin devrilen ağaçların altında kalarak öldüğü duyuruldu. Ottawa Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu 51 yaşındaki bir kadının ise boğularak hayatını kaybettiği ifade edildi.

1 MİLYON KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Hydro One ve Hydro Quebec elektrik şirketleri tarafından yapılan açıklamada, her iki eyalette yaklaşık 1 milyon kişinin elektriksiz kaldığı belirtilerek, elektrik dağıtımının eski haline dönmesinin birkaç gün süreceği ifade edildi. Yetkililer, fırtına sonucu Ottowa bölgesinde 200 elektrik direğinin yıkıldığını belirtti.

Devrilen ağaçlar ve elektrik hatları nedeniyle birçok yol da trafiğe kapalı durumda.

Halka yapılan çağrıda, belediye çalışanlarının trafik akışını yeniden sağlamalarına yardımcı olmak için evlerinde kalmaları isteniyor.

OHAL İLAN EDİLDİ

Ontario eyaletinde yer alan Uxbridge ve Clarence-Rockland kasabasında fırtınanın neden olduğu yıkım nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. (İHA-AA)



