HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kanada'yı fırtına vurdu! 8 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz kaldı

Kanada'yı fırtına vurdu! 8 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz kaldı

23.05.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde etkili olan fırtınada en az 8 kişinin hayatını kaybetti. Hızı 132 kilometreye ulaşan fırtınanın vurduğu ülkede yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kalırken, iki kasabada ise olağan üstü hal ilan edildi.

Kanada'yı fırtına vurdu! 8 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz kaldı

Kanada’nın Ontario ve Quebec eyaletlerini fırtına vurdu. Ontario Eyalet Polisinden yapılan açıklamada, eyaletin güneyinde ve başkent Ottawa bölgesinde etkili olan fırtınada 7 kişinin devrilen ağaçların altında kalarak öldüğü duyuruldu. Ottawa Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu 51 yaşındaki bir kadının ise boğularak hayatını kaybettiği ifade edildi.

AW626057_03

1 MİLYON KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Hydro One ve Hydro Quebec elektrik şirketleri tarafından yapılan açıklamada, her iki eyalette yaklaşık 1 milyon kişinin elektriksiz kaldığı belirtilerek, elektrik dağıtımının eski haline dönmesinin birkaç gün süreceği ifade edildi. Yetkililer, fırtına sonucu Ottowa bölgesinde 200 elektrik direğinin yıkıldığını belirtti.

AW626057_04

Devrilen ağaçlar ve elektrik hatları nedeniyle birçok yol da trafiğe kapalı durumda.

AW626057_09

Halka yapılan çağrıda, belediye çalışanlarının trafik akışını yeniden sağlamalarına yardımcı olmak için evlerinde kalmaları isteniyor.

AW626057_07

OHAL İLAN EDİLDİ

Ontario eyaletinde yer alan Uxbridge ve Clarence-Rockland kasabasında fırtınanın neden olduğu yıkım nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. (İHA-AA)

AW626057_11


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Amerika kasırgaya teslim! Çok sayıda ölü ve yaralı varKuzey Amerika kasırgaya teslim! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaymakamın makam aracı kaza yaptı! Yaralılar varKaymakamın makam aracı kaza yaptı! Yaralılar var
ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'
Anahtar Kelimeler:
Kanada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?

Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...

Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...

Fransa'dan dikkat çeken açıklama! Zelenskiy'i bu sözlerle uyardı: 15 veya 20 yıl sürecek

Fransa'dan dikkat çeken açıklama! Zelenskiy'i bu sözlerle uyardı: 15 veya 20 yıl sürecek

NATO üyeliğiyle ilgili Finlandiya'dan dikkat çeken ifadeler! "Türkiye'ye güvence verebiliriz"

NATO üyeliğiyle ilgili Finlandiya'dan dikkat çeken ifadeler! "Türkiye'ye güvence verebiliriz"

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.