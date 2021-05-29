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Kanada’da 215 Yerli Çocuğun Toplu Mezarı Bulundu

29.05.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Kolombiyası eyaletindeki eski Kamloops Yerli Yatılı Okulu sınırları içinde 215 yerli çocuğun toplu mezarı bulundu. Kanada’da 1800’lü yılların sonunda başlatılan ve 1990’lı yılların ortasında yürürlükten kaldırılan yatılı okul sisteminde yerli çocuklar diğer topluluklardan ayrı eğitiliyordu

Kanada’da 215 Yerli Çocuğun Toplu Mezarı Bulundu

Kanada’nın İngiliz Kolombiyası eyaletindeki eski Kamloops Yerli Yatılı Okulu sınırları içinde 215 yerli çocuğun toplu mezarı bulundu.

Kanada’da 1800’lü yılların sonunda başlatılan ve 1990’lı yılların ortasında yürürlükten kaldırılan yatılı okul sisteminde yerli çocuklar diğer topluluklardan ayrı eğitim görüyordu.

Bu okullarda çocukların istismar, tecavüz, kötü beslenme gibi kötü koşullar altında tutulduğu iddialarıyla ilgili yürütülen 6 yıllık bir soruşturma 2015 yılında sonuçlandı.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, yatılı okullardaki yerli çocuklara yapılan hak ihlallerinin “kültürel soykırım” olduğu kararına vardı.

Çoğunlukla kiliselerin gözetiminde yönetilen bu okullarda 4 binden fazla çocuğun ölümü kayıtlara geçti.

Ancak ülkedeki en büyük yatılı okul olan Kamloops’daki toplu mezarda bulunan 215 çocuğun kayıtlara geçen ölüm vakalarına şu ana kadar dahil edilmediği tahmin ediliyor.

Kanada yönetimi 2008 yılında söz konusu yatılı eğitim sistemi çerçevesinde yaşanan trajediler için resmen özür diledi.

Mezarın bulunmasının ardından Başakan Trudeau dahil birçok yetkili ülkenin “bu karanlık tarihini” bir kez daha kınadı.

Bir grup Kanadalı’nın katılımıyla, mezarları yeni bulunan çocukların anısına bir tören düzenlendi

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