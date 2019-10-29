Kanada'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

TORONTO (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Kanada'da kutlandı.

Kanada'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ilk tören başkent Ottawa’da gerçekleşti. Ottawa Belediye binası önünde Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesiyle başlayan tören, Türkiye ve Kanada ulusal marşlarının okunması ile devam etti.

Törene, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, elçilik çalışanları, Türk toplumuna ait derneklerin yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Uras, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bağımsızlığını tehdit eden unsurlara karşı bugün de mücadele edildiğini söyledi.

Ottawa Belediyesinin, 29 Ekim tarihini resmen "Turkish Republic Day" (Türk Bağımsızlık Günü) olarak ilan ettiğini vurgulayan Uras, Belediye Başkanı Jim Watson'ın büyükelçiliğe takdim ettiği beratı okudu.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kanada'nın çeşitli kentlerinde de Türk Bayrağı göndere çekildi.

Toronto'daki Ontario Eyaleti Yasama Meclisi önünde dün gerçekleşen bayrak çekme törenine, Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan, konsolosluk çalışanları, Türk toplumuna ait derneklerin yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.