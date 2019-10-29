Kanada'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

TORONTO (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Kanada'da kutlandı.
Kanada'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ilk tören başkent Ottawa’da gerçekleşti. Ottawa Belediye binası önünde Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesiyle başlayan tören, Türkiye ve Kanada ulusal marşlarının okunması ile devam etti.
Törene, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, elçilik çalışanları, Türk toplumuna ait derneklerin yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.
Büyükelçi Uras, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bağımsızlığını tehdit eden unsurlara karşı bugün de mücadele edildiğini söyledi.
Ottawa Belediyesinin, 29 Ekim tarihini resmen "Turkish Republic Day" (Türk Bağımsızlık Günü) olarak ilan ettiğini vurgulayan Uras, Belediye Başkanı Jim Watson'ın büyükelçiliğe takdim ettiği beratı okudu.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kanada'nın çeşitli kentlerinde de Türk Bayrağı göndere çekildi.
Toronto'daki Ontario Eyaleti Yasama Meclisi önünde dün gerçekleşen bayrak çekme törenine, Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan, konsolosluk çalışanları, Türk toplumuna ait derneklerin yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.
Törene katılanlara parlamento binasında ikramda bulunuldu.
Başkonsolos Mingan tarafından verilen resepsiyona da Toronto’daki yabancı misyon şefleri ve Türk toplumu katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, 30 Ekim çarşamba günü Richmond Hill, 1 Kasım cuma günü Brampton, 4 Kasım pazartesi günü Markham, 5 Kasım salı günü Mississauga, 6 Kasım çarşamba günü Oakville kentlerindeki belediye binalarında gönderlere Türk Bayrağı çekilecek.
Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Türkiye'nin Montreal Başkonsolosluğu ile Vancouver Başkonsolosluğu da resepsiyon ve etkinlikler düzenliyor.
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