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Kanada'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

01.11.2020 10:19 | Son Güncelleme

Kanada'nın Quebec kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Quebec polisi, "ortaçağ kostümü" giymiş bir erkeğin Cumartesi gecesi kentin tarihi bölgesinde parlamento binası yakınında etrafındakilere saldırdığını açıkladı.

Kanada'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Kanada'nın Quebec kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Quebec polisi, "ortaçağ kostümü" giymiş bir erkeğin Cumartesi gecesi kentin tarihi bölgesinde parlamento binası yakınında etrafındakilere saldırdığını açıkladı.

Polis, olayla ilgili olarak yerel saatle yaklaşık 01:00'de, 20'li yaşların ortalarında bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınan kişinin daha sona hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Quebec'te halka dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

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