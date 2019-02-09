Kanada’da cami saldırganı ömür boyu hapse mahkum oldu

Kanada’nın Quebec şehrinde bir camiye saldırarak 6 kişiyi öldüren 29 yaşındaki Aleksandır Bisonet çıkarıldığı mahkemede ömür boyu hapse mahkum oldu. Bisonet’in, 35 yıl hapiste kalmasının ardından şartlı tahliye edilebileceği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl her biri birkaç çocuk sahibi 6 kişiyi öldürmekten birinci derece ve 6 kişiyi de öldürmeye teşebbüsten suçlu bulunan Aleksandır Bisonnet, mahkemeye sevk edildi. Savcılar, Bisonet’e ölen her bir kişi için ayrı ceza verilmesini veya şartlı tahliyesiz 150 yıl ceza verilmesini istedi. Yargıç François Huot, cami saldırganı Bisonet’in 35 ile 45 yıl arasında hapis yatmasının ardından şartlı tahliye edilebileceğini, bunun Kanada’da ölüm cezasının kaldırılmasından sonra verilen en ağır ceza olduğunu belirterek, savcıların ağırlaştırılmış ömür boyu ceza verme isteklerini reddetti. Yargıç Huot, cami saldırganı Bisonet’in namaz sonrasında camiye girip Müslümanları öldürmesinin bir terörist saldırı olmadığını, özellikle Müslüman göçmenlere karşı ön yargıdan kaynaklandığını söyledi. Huot, Bisonet’in intihar saplantısı da dahil, akıl sağlığı meselelerinin saldırıda rol oynamasını dikkate almasının, verdiği kararda etkili olduğunu söyleyerek cezanın bir intikam olmaması gerektiğini, Kanada’da önemli olan suçluların tedavisi olduğunu söyledi. Bir polis, Bisonet’in mahkemedeki duruşunu “bir yalnız kurt saldırgan” olarak tanımladı.

Yargıç Huot, Bisonet’in daha önce de bir hapishane sosyal çalışma görevlisine feministlere, alışveriş merkezlerine, havaalanına da saldırı düşündüğünü, Müslüman cemaate saldırısını bir zafer olarak gördüğünü ve daha fazla insan öldürmediğine pişman olduğunu söylediğini açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2017’deki cami saldırısını terörist bir saldırı olarak niteleyerek, Amerika Birleşik Devletleri’nden sınırı geçerek Quebec’e gelen Kanadalıların sınava tabi tutulduğu tartışmasını yeniden başlattı.

Bisonet camiye girip otomatik silahından 7 el ateşlediği anda 50 kişilik cami cemaatinin içinde bulunan 41 yaşındaki yaşındaki Eymen Derbali, şahsın silahını yeniden doldurması esnasında onun üzerine atılarak daha fazla insanın öldürülmesini önledi. Derbali, "Kurşunlarını bana doğru boşaltırsa başka kimseyi öldüremeyeceğini düşündüm ve bunun için üzerine saldırdım" dedi.

Derbali, olaydan iki ay sonra Kubek şehir hastanesinde komadan çıktıktan sonra saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını ve kendisinin bir daha yürüyemeyecek şekilde felç olduğunu öğrendi. Doktorlar, Derbali’nin vücudundaki kurşunların çocuğunu çıkardı ancak 2 kurşunu çıkaramadı. Derbali şimdi tekerlekli sandalye kullanıyor.

Bisonet, Mart ayında mahkemenin kendisini suçlu bulduğu duruşmada hayatını kaybedenlerin yakınlarından af dilemiş ve kendisinin bir terörist ya da İslam düşmanı olmadığını söylemişti. Kanada’da 2011’deki kanun değişikliği, birkaç kişinin öldürülmesi olayında, yargıçların suçluya yalnızca bir kişiyi öldürme cezası verme hakkı tanıdığı kaydedildi.

