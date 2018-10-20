Kanada’da Çanakkale Şehitleri Anıtı’nın temeli atıldı

TORONTO (AA) - Kanada’nın Newfoundland eyaletinin başkenti St. John's’da Çanakkale Şehitleri Anıtı’nın temeli, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un da katılımıyla atıldı. Kanada'nın Newfoundland-Labrador eyaletinin, Gelibolu'da savaşan Karibu Alayları için dikeceği anıt için Çanakkale'de geçen ay düzenlenen temel atma törenine karşılık Türkiye'nin de bu eyalette bir Çanakkale Şehitler Anıtı dikme isteği bugün hayata geçti. Newfoundland-Labrador eyaletinin başkenti St. John's'da düzenlenen etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, Çanakkale Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Eyalet Valisi Judy May Foote, Eyalet Meclis Başkanı Perry Trimper, Eyalet Başbakanı Dwight Ball, Eyalet Turizm, Kültür, Endüstri ve İnovasyon Bakanı Christopher Mitchelmore, dedesi Çanakkale Savaşı'na katılmış St. John's Belediye Başkanı Danny Breen, St. John's'daki Türk toplumu temsilcileri katıldı. Çanakkale'de yapılan Karibu Anıtı'nın temel atma töreni için Türkiye'ye gittiğini belirten Eyalet Başbakanı Dwight Ball, Türk makamlarının gösterdiği ilgiye teşekkür etti. Ball, "Gelibolu, savaşlardan barış mesajı çıkaran ender olaylardan biridir. Eyaletimizin, Türkiye ile bu tarihi bağlantısı Newfoundland halkı için çok özeldir. Türkiye'nin eyalet başkentinde inşa edeceği bu anıtın da iki ülke toplumları arasında dostluk ilişkilerini pekiştireceğine inanıyorum." dedi.

-"Ödenen bedellerle milletlerimizin yüzleşmesi gerekmektedir" Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Dursun da "Türkiye ve Kanada arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümünde, Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale’de şehit düşen Türk askerlerinin aziz hatırası anısına dikilecek anıtın temel atma töreninde Türk milleti adına canını feda etmiş bir nesli temsilen burada olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu. Dursun, şunları kaydetti: "Savaşların çoğu mutlaka harp tarihindeki yerini almıştır, fakat bunların hiçbiri toplumların hafızalarında Çanakkale Muharebeleri kadar yer etmemiştir. Bugün anısını onurlandırdığımız o gençler, yaklaşık 9 ay süren mücadeleler esnasında siperlerde arkadaşlarını, ateşler ve acılar içinde görmüş, ölmemek için öldürmek zorunda kalmışlardır. Bu savaşın arkasındaki insani hikayeleri görmemiz, onların acılarıyla, korkularıyla, hayatlarına dair ödedikleri bedellerle milletlerimizin yüzleşmesi gerekmektedir. Newfounland da 20. yüzyılın başında dünya devletlerini karşı karşıya getiren bu hazin savaşta üzerine düşen görevi yerine getirmek için Newfoundland Kraliyet Alayı’nı evinden yaklaşık 6 bin kilometre uzağa göndermiş ve 22 evladını Gelibolu topraklarında bırakmıştır. O gün düşman olarak karşılıklı siperlerde savaşıp milletleri için canlarını feda eden atalarımız, bugün dost bir ülkenin toprağında yan yana yatmaktadır. Gelibolu’da verilen bu mücadelede toprağa düşen her bir asker uluslararası barışın adeta timsalleri olmuştur."