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Kanada’da çıkan orman yangını hızla büyüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 10:29 | Son Güncelleme

Kanada’nın Alberta eyaletinde çıkan orman yangınları hızla büyümeye devam ediyor.Kanada’da Alberta - Grande Prairie’nin 450 kilometre kuzeyindeki yerleşim yerinin yakınında çıkan yangın, 69 bin hektarlık alanı küle çevirdi.

Kanada’nın Alberta eyaletinde çıkan orman yangınları hızla büyümeye devam ediyor.
Kanada’da Alberta - Grande Prairie’nin 450 kilometre kuzeyindeki yerleşim yerinin yakınında çıkan yangın, 69 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Kasabanın yaklaşık 25 kilometre güneybatısında devam eden yangın Pazar gününden bu yana daha da büyüdü. Kasabanın batısındaki 58 numaralı otoyol ve güneyindeki 38 numaralı otoyol kapandı. Alberta eyaletinde devam etmekte olan kontrol dışı 7 ayrı yangın var.
High Level adlı yerleşim alanı yakınlarında başlayan ve giderek kasabaya yaklaşan bir diğer orman yangınında, High Level-Alta yakınlarında yaşayan insanlara kontrol dışı bir orman yangını tehlikesi nedeniyle evlerini terk etmeleri emredildi. Kuzey Alberta’nın güneyindeki Mackenzie County sakinleri için de zorunlu bir tahliye emri verildi. Mackenzie ilçe sözcüsü, tahliye emri altında şu anda 38 ev bulunduğunu söyledi. Sözcü, çalışanlarının yangından etkilenen bölge sakinlerini bilgilendirmek ve yardım için kapılarına kadar gideceğini söyledi. Kasaba sakinlerine yapılan duyuruda, canlı hayvan taşımaları için destek verileceği bildirildi. İnsanların tahliye edilen bölgelere izinsiz girmelerini önlemek için tüm yollarda barikatlar kurulacağı da belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanı Devin Dreeshen ise bölgede yaşayanlara görevliler tahliye emri verdiğinde derhal ayrılmaya hazır olmalarını, böyle zamanlarda uyanık kalmanın ve acil durum yönetimi uzmanlarının tavsiyelerine çok dikkat edilmesinin gerekliliğini duyurdu. İtfaiye ekipleri, evlerin etrafına fıskiyeler kurmaya başladı, hastane ve diğer temel hizmet binalarını yangından koruma çalışmalarına hız verildi.
Rüzgar ve kuru hava şartları nedeniyle yangın söndürme çalışmalarının beklenenden uzun süreceği belirtiliyor.

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