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Kanada'da Covid-19 aşısı olmayı reddeden baba, çocuğunu görme hakkını kaybetti

13.01.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'da Covid-19 aşısı olmayı reddeden bir babanın, boşandığı eşiyle birlikte yaşayan çocuğunu görme hakkı, aşı olmadığı takdirde gelecek aya kadar askıya alındı.

Kanada'da Covid-19 aşısı olmayı reddeden baba, çocuğunu görme hakkını kaybetti

Covid aşısı olmayan Kanadalı bir baba, 12 yaşındaki çocuğunu görme hakkını geçici olarak kaybetti.

Yargıç, babanın ziyaretlerinin çocuğun "çıkarlarına uygun" olmadığına hükmetti.

Karar, babanın Noel ve yılbaşı tatili döneminde çocuğunu gördüğü saatleri uzatmak için başvuru yapmasıyla alındı.

Le Devoir gazetesine konuşan bir aile hukuku uzmanı, bunun aşı nedeniyle bir ebeveynin çocuğunu görme hakkının elinden alındığı ilk dava olduğunu söyledi.

Geçen ay sonu Kanada'nın Quebec bölgesinde alınan karara göre, aşı olmadığı takdirde, babanın çocuğunu ziyaret hakkı Şubat ayına kadar askıya alınıyor.

Babanın ziyaret saatlerini uzatma başvurusuna karşı çıkan anne ise, geçtiğimiz günlerde babanın aşısız olduğunu, aşıya karşı çıktığı sosyal medya paylaşımlarından fark ettiğini söyledi.

Anne, erkek arkadaşı ve aşı olamayacak kadar küçük yaştaki iki diğer çocukla birlikte yaşıyor.

Yargıç, Fransızca konuşulan Quebec bölgesinde son dönemdeki vaka artışları nedeniyle "babayla temasın çocuğun çıkarına uygun olmadığına" hükmetti.

Kanada'da en çok sayıda Covid-19 bağlantılı ölümün görüldüğü Quebec'te geçen hafta Covid-19 aşısı olmayanlara vergi konulacağı açıklanmıştı.

Quebec sakinlerinin yaklaşık yüzde 90'ı, iki doz aşılı olmasına karşın hastaneye yatanların üçte birini oluşturuyor.

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