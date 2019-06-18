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Kanada’da dini sembollere ilişkin tasarı yasalaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 02:40 | Son Güncelleme

Quebec eyaletinde yıllardır tartışmalara neden olan dini sembollere ilişkin tasarı, eyalet meclisindeki oylamada 35 hayır oyuna karşı 73 oyla kabul edildi

TORONTO (AA) - Kanada tarihinin en tartışmalı kanun tasarısı olarak nitelendirilen dini sembollere ilişkin tasarı, eyalet meclisindeki oylamada kabul edilerek yasalaştı.

Bill-21 sayılı dini sembollerin kullanımı ile göçmenlik düzenlemelerini içeren Bill-9 yasa teklifi Quebec Eyalet Meclisi’nde yapılan oylamada kabul edildi. Bill-21 sayılı kamu görevlilerinin dini sembolleri kullanmalarını yasaklayan tasarı, 35 hayır oyuna karşı 73 oyla kabul edilirken, göçmenlikle ilgili eyalet hükümetine aşırı yetkiler veren Bill-9 yasa teklifi de 42 hayır oyuna karşı 62 evet oyuyla yasalaştı.

Quebec eyaletinde mart ayında, iktidarda bulunan sağ eğilimli Avenir Quebec koalisyon hükümeti tarafından eyalet parlamentosuna sunulan ve kabul edilen kanuna göre, öğretmenler, hakimler, polis memurları, gardiyanlar ve bazı kamu görevlileri mesai saatleri boyunca başörtüsü, peçe, haç sembolü ve kipa kullanamayacak. Ancak yasa, eyaletteki mevcut hükümet çalışanlarını ve memurları bundan muaf tutuyor. Bu arada peçe takan kadınlar da yüzlerini açmadıkları sürece kamu hizmetlerinden yararlanamayacak.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun da daha önce karşı olduğunu açıkladığı yasa, 2014 yılından bu yana eyalet meclisine tasarı olarak gelmiş ancak yeterli desteği bulamadığı için kabul görmemişti.

Öte yandan Quebec Eyalet Başbakanı Francois Legault, seçim kampanyaları boyunca halka bu tasarıyı yasalaştıracaklarının sözünü verdiklerini hatırlatarak, ‘’Quebec halkı bizi iktidar yaparak bu sözümüzü yerine getirmemizi istedi. Bu halkın isteğidir’’ dedi. Başbakan Legault, yasanın Quebeclilerin çoğunluğu tarafından desteklendiğini savundu.

-Yasanın iptali için Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne dava açıldı

Söz konusu yasaya başından beri tepki gösteren Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), yasanın iptali için Quebec Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu. NCCM İcra Direktörü Mustafa Faruk, Kanada Sivil Özgürlükler Birliği Direktörü Noa Mendelsohn Aviv ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek, yasanın iptali için Quebec Yüksek Mahkemesi’ne dava açtıklarını duyurdu. Faruk, "Quebec hükümeti dini ayrımcılığı yasallaştırdı ve biz buna sessiz kalmayacağız. Bu utanç verici yasa, ilerici ve her dini kapsayıcı Quebec eyaleti için kara bir lekedir. İslamofobinin, Yahudi aleyhtarlığının ve diğer ırkçılık türlerinin yükselişe geçtiği bir zamanda, devletin onayladığı ikinci sınıf vatandaşlığı önlemek için dava açmamızın nedeni budur’’ dedi.

Kanada Sivil Özgürlükler Birliği Direktörü Noa Mendelsohn Aviv de “eşitlik ve din özgürlüğü, evrensel olarak kabul görmüş insan hakları ve Quebec İnsan Hakları ve Özgürlükleri Şartı'ndaki temel ilkelerdir. Özellikle kadınlara zarar veren, hoşgörüsüzlük ve bölünme ortamını teşvik eden yasanın, eşitliği ve özgürlüğü önemseyen bir toplumda yeri yoktur’’ diye konuştu.

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