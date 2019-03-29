Kanada’da dini sembolleri yasaklayan yasa teklifi yeniden gündemde

TORONTO (AA) - Kanada’da Quebec Eyalet Hükümeti, kamuda görev yapanların mensubu oldukları dine ait sembolleri kullanmalarını yasaklayan yasa teklifini eyalet meclisine sundu.

Quebec eyalet yönetiminde iktidarda bulunan sağ eğilimli koalisyon Avenir Quebec (CAQ) hükümeti, seçim vaadi olan kamu çalışanlarının kamu hizmeti sırasında dini sembollerini kullanmamasına ilişkin yasa teklifini "Devletin Laikliğine Saygılı Bir Hareket” başlığıyla eyalet parlamentosuna sundu.

Eyalette önceki hükümetlerce çıkarılmaya çalışılan ancak başarılamayan kanun teklifinin yasalaşması halinde; öğretmenler, hakimler, polis memurları, hapishane gardiyanları, adalet sistemindeki görevliler ve diğer tüm kamu görevlileri başörtüsü, kipa veya diğer dinlere ait sembolleri kullanamayacak. Peçe takan Müslüman kadınlar da yüzlerini açmadıkları sürece kamu hizmeti alamayacak.

İlk kez 2014 yılında gündeme gelen ve toplumsal tepkiler nedeniyle yasalaşamayan tasarının, bu kez koalisyon hükümetinin eyalet meclisindeki çoğunluğu nedeniyle yasalaşması bekleniyor.