Kanada'da İslam karşıtı silahlı grup kuruldu

TORONTO (AA) - Kanada'da son yıllarda yükselen İslamofobi, İslam karşıtı silahlı bir grup kurulması noktasına kadar geldi. Kendilerine "The Three Percenters" (Yüzde Üç) adını veren ve sembol olarak da "III%" işaretini kullanan aşırı sağcı grubun, Kanada topraklarında "savaş vereceği" ifade edildi.

Haber sitesi "vice.com"da yaklaşık 8 ay süren bir araştırmanın ardından yayımlandığı belirtilen haberde, söz konusu grubun, "Savaş arkadaşlarıyız, savaş halindeyiz ve hayatımızın mücadelesinin ortasındayız" sloganıyla hareket ettiği bildirildi.

Haberde, grup liderlerinden Robert Welling'in açıklamalarına yer verildi. Buna göre Welling, Kanada hükümetinin kendilerini "yerli teröristler" olarak gördüğünü belirterek, "Zamanı gelirse ve güç kullanıp harekete geçmemiz gerekirse, bunu yaparız." ifadesini kullandı.

"Biz İslam'ı ve Müslümanları sevmiyoruz." diyen Welling, Kanada için bir İslami işgalin ufukta olduğunu, bunun da iltica ve göçle gerçekleşeceğini savundu. Haberde, grubun kendisi de dahil olmak üzere Kanada genelinde 16 camiyi "aktif olarak kontrol ettiğini" söylediği belirtilen Welling'in, "Bu camiler, terörist eğitim grupları için eğitim cepheleridir. Bu camileri izlemeye ve durumlarını kaydetmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.