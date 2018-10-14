TORONTO (AA) – Kanada’da geçen yıldan itibaren kutlanmaya başlanan İslam Kültür Ayı kapsamında, Kanada Diyanet Vakfı tarafından Bosnalı Müslümanlarla birlikte bir etkinlik düzenlendi.
Toronto İslam Enstitüsü’nde düzenlenen konferansa katılan İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Danışmanı Prof. Amir Pasic, İslam’ın ve Müslümanların Bosna’da tarih boyunca yaşadıkları gelişmeleri anlatan bir sunum yaptı. Bosna Müslümanlarının en rahat yıllarının, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşandığına dikkati çeken Pasic, 1992-1995 yıllarında yaşanan soykırım sonrası, Bosnalı Müslümanların imdadına yine Türkiye’nin yetiştiğini hatırlattı.
Konferansın ardından Prof. Pasic ile etkinliğe dinleyici olarak katılan Türk ve Kanadalı yetkililer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Prof. Pasic, Kanada’nın çok kültürlü ortamının, İslam kültür mirasını canlandırmadaki önemine değindi. Pasic, IRCICA olarak gelecek dönemde Kanada’da farklı etkinlikler yapabileceklerini ve okulların müfredatına İslam kültürünün eklenmesi için gayret göstereceklerini ifade etti.
Türkiye’nin Toronto Din Hizmetleri Ataşesi Yakup Sekmen de Boşnakların tarihten gelen bir derinlikle Türk toplumuna dost olduklarını anımsattı. Sekmen, ‘’Kanada’da İslam Kültür Ayı gibi bir kararın alınması sevindirici. Biz de bu ay kapsamında Boşnak kardeşlerimizle bu etkinliği gerçekleştirdik. Gelecekte başka birlikteliklerimiz de olacak.’’ diye konuştu.
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- "Müslümanlar saygıyı hak ediyor"
Liberal Parti Toronto Federal Milletvekili Shaun Chen de İslam’ın barış, hoşgörü ve başkalarını umursayan bir din olduğunu söyledi. Gelecek ay Kanada Parlamento heyeti ile Türkiye’ye gideceğini ve bundan mutluluk duyduğunu belirten Chen, "Ne yazık ki İslamofobi Kanada’da giderek yükseliyor. Bu ülkede yaşayan Müslümanlar da en az diğerleri kadar saygı görmeyi hak ediyor. Çünkü Müslümanlar, başkalarına karşı bunu yapıyor." dedi.
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- Ottawa'da da etkinlik düzenlendi
Öte yandan IRCICA, Ottawa Büyükelçiliğinin girişimleri ile Kanada'daki ilk faaliyetini gerçekleştirmiş oldu.
Toronto’daki konferansla aynı anda başkent Ottawa’da da etkinlik düzenlendi.
Ottawa'daki Kanadalı Müslüman kuruluşların yetkilileri ile Türk toplumu ve Kanadalı sanatseverlerin katıldığı etkinlikte, İslami kaligrafi ve hat alanında ödül kazanmış Türk ve Müslüman sanatçılardan oluşan eserler sergilendi.
Etkinlik kapsamında konferans veren Carleton Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde hat ve Mimar Sinan Uzmanı Prof. Dr. Masud Haj, hat sanatının ve kaligrafinin nasıl ortaya çıktığını, kaligrafinin kullanıldığı yerleri ve sembollerin anlamlarını anlattı.
Konferans sonunda katılımcılara Türk baklavası ikram edildi.
Kanada’da geçen yıl kabul edilen bir yasa ile her yılın ekim ayı, İslam Kültür Ayı olarak kutlanıyor. Ülke genelindeki Müslüman topluluklar, ekim ayı boyunca bu kapsamda etkinlikler düzenliyor.
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