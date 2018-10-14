Kanada’da İslam Kültür Ayı

TORONTO (AA) – Kanada’da geçen yıldan itibaren kutlanmaya başlanan İslam Kültür Ayı kapsamında, Kanada Diyanet Vakfı tarafından Bosnalı Müslümanlarla birlikte bir etkinlik düzenlendi.

Toronto İslam Enstitüsü’nde düzenlenen konferansa katılan İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Danışmanı Prof. Amir Pasic, İslam’ın ve Müslümanların Bosna’da tarih boyunca yaşadıkları gelişmeleri anlatan bir sunum yaptı. Bosna Müslümanlarının en rahat yıllarının, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşandığına dikkati çeken Pasic, 1992-1995 yıllarında yaşanan soykırım sonrası, Bosnalı Müslümanların imdadına yine Türkiye’nin yetiştiğini hatırlattı.

Konferansın ardından Prof. Pasic ile etkinliğe dinleyici olarak katılan Türk ve Kanadalı yetkililer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Prof. Pasic, Kanada’nın çok kültürlü ortamının, İslam kültür mirasını canlandırmadaki önemine değindi. Pasic, IRCICA olarak gelecek dönemde Kanada’da farklı etkinlikler yapabileceklerini ve okulların müfredatına İslam kültürünün eklenmesi için gayret göstereceklerini ifade etti.