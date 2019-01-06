Kanada'da İsrail ordusuna yardım eden Ulusal Yahudi Fonu'na inceleme

Kanada’nın devlet politikası olarak İsrail’in işgal altındaki bölgelerde yeni yerleşim alanları açmasına karşı çıktığı hatırlatılan haberde, Kanada Vergi İdaresi'nin "faaliyetleri kamu politikasına aykırı olması durumunda bir kuruluşun hayır kurumu olmadığına karar verilebilir" hükmüne atıf yapıldı.

Kanada Ulusal Yahudi Fonu misyonunun, işgal altındaki Filistin topraklarında yapılan yasa dışı yerleşim yerleri inşasına katkıda bulunduğu ve bazı üyelerinin yerleşim birimi inşasında küreklerle çalıştığı belirtildi.

Yapılan inceleme sonucunda, söz konusu kuruluşun halktan topladığı bağış paralarını, Filistin topraklarını işgal eden İsrail ordusuna gönderdiğini saptadı.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’de yer alan habere göre Kanada Vergi İdaresi, Kanada Ulusal Yahudi Fonu hakkında, ülke kanunlarına aykırı olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin altyapı projelerine bağışta bulunduğu gerekçesiyle inceleme başlattı.

Haberde, Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan "İşgal altındaki bölgelerdeki İsrail yerleşimleri, Dördüncü Cenevre Sözleşmesinin ihlalidir.’’ açıklaması aktarıldı.

Kanada yasalarına göre, vergiden muaf kuruluşların bu tür bağışlar yapması ve bağışçıların bu yolla vergi indirimi talep etmesi yasaklanıyor.

- "Kanada ordusunu destelemek daha hayırlı"

Haberde, Kanada Vergi İdaresi'nin raporunda yer alan "Kanadalı hayır kuruluşları için Kanada'nın silahlı kuvvetlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak ve desteklemek daha hayırlıdır, başka bir ülkenin silahlı kuvvetlerini desteklemek değil." ifadeleri aktarıldı.

