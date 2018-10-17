Kanada’da Keyif Amaçlı Esrar Serbest

Kanada, keyif amaçlı esrar kullanımını ve satışını yasallaştırdı.

İlk satış, ülkenin en doğusundaki Newfoundland adası ve Labrador anakarasında gece yarısı yapıldı.

Açılan 22 esrar dükkanının önünde kuyruklar oluştu. Ülkedeki saat farkı nedeniyle bu bölgenin sakinleri Kanada’nın geri kalanından bir saat önce esrar ve esrar ürünleri satın alabildi.

Kanada keyif amaçlı esrarı yasallaştıran ilk sanayi ülkesi oldu. Ancak esrar dükkanlarının her şehirde açılması beklenmiyor. Toronto ve Vancouver bu şehirlerden ikisi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Liberal Parti’nin seçim sözlerinden biri de esrar kullanımını yasa dışı olmaktan çıkarmaktı. Hükümet böylelikle esrar kullanımını kontrol ve denetim altında tutabileceklerini ve ilişkili suçları azaltabileceklerini savunuyor.

