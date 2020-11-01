Kanada’da Kılıçlı Saldırıda 2 Kişi Öldü

Kanada’nın Quebec eyaletinde aynı adı taşıyan kentte kılıçla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi 5 kişi de yaralandı.

Saldırgan polis tarafından yakalandı.

20’li yaşlarda olduğu belirtilen saldırganın kimliği açıklanmadı.

Polis, ilk bulgulara göre saldırganın herhangi bir grupla bağlantısının olmadığını kaydetti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından saldırıdan duyduğu üzüntüyü paylaştı ve yaralıların bir an önce iyileşmesi dileğinde bulundu.

Polis yetkilileri, saldırganın bölgeye Montreal’den en fazla zararı verebilmek amacıyla geldiğini belirtti.

Polise göre saldırgan olayı önceden planladı, kurbanlarını rastgele seçti.

Yerel basın, saldırganın polise direnmeden teslim olduğunu belirtti.

