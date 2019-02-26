HABER

Kanada’da "Küresel Girişimcilik Yarışması 2019" gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:24 | Son Güncelleme

Kanada Ryerson Üniversitesi ve Ankara Kalkınma Ajansı İşbirliğiyle "Küresel Girişimcilik Yarışması 2019" gerçekleştirildi.Genç yeteneklere küresel ölçekte etki oluşturacak ve ticarileşebilecek fikirler oluşturma vizyonuyla Kanada Ryerson Üniversitesi Ted Rogers Yönetim Okulu tarafından 2015 yılının Mayıs ayında hayata geçirilen Küresel Girişimcilik Yarışması (KGY), Ankara Kalkınma Ajansı ve Ryerson Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirildi.

Kanada’da "Küresel Girişimcilik Yarışması 2019" gerçekleştirildi

Kanada Ryerson Üniversitesi ve Ankara Kalkınma Ajansı İşbirliğiyle "Küresel Girişimcilik Yarışması 2019" gerçekleştirildi.
Genç yeteneklere küresel ölçekte etki oluşturacak ve ticarileşebilecek fikirler oluşturma vizyonuyla Kanada Ryerson Üniversitesi Ted Rogers Yönetim Okulu tarafından 2015 yılının Mayıs ayında hayata geçirilen Küresel Girişimcilik Yarışması (KGY), Ankara Kalkınma Ajansı ve Ryerson Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirildi. Kanada’nın Toronto şehri ve komşu bölgelerden gelen, farklı disiplinlerde eğitim görmüş gençlerin, dünyanın seçilen bir bölgesinde sosyal inovasyon ile etki oluşturacak fikirleri geliştirmesi adına her sene düzenlenen yarışmada bu sene üç takım yarıştı. Toronto şehrinde düzenlenen eğitim ve lokal yarışma ile başlayan yarışmanın temasını, Ankara’da sosyal ve ekonomik etki oluşturacak fikirler oluşturdu. Gençler, Ankara’da gerçekleştirdikleri teknopark ve kamu kurum ve kuruluşları ziyaretlerinden oluşan ve 48 saat süren bir hackathon etkinliği ile fikirlerini geliştirerek jüriye sundu.
2019 yılı proje konuları da tarımla uğraşan kişilerin ürünlerini internetten kolayca satmalarını sağlayan mobil uygulama fikri, Ankara’da yaşayan ve küçük çaplı işletmelerin ürünlerini satmaları için pazar yeri uygulaması ve bakkalların ürünlerini satacağı pazar yeri uygulaması ve anında teslim hizmeti olarak belirlendi.

Kanada’da

Kanada’da

Korkutan görüntü! Bu kez yeşil yağdıKorkutan görüntü! Bu kez yeşil yağdı
20 yaşında beynindeki tümöre yenik düşen Şerife’nin kendi çektiği video izleyenleri ağlattı20 yaşında beynindeki tümöre yenik düşen Şerife’nin kendi çektiği video izleyenleri ağlattı
Yük taşımacılığında motonakliyeYük taşımacılığında motonakliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

20 yaşında beynindeki tümöre yenik düştü! Yürek dağlayan paylaşım

Yürek dağladı: Hiç sormadılar, 'kızınla vedalaşacak mısın' diye!

Lise öğrencileri yaraları 15 dakikada iyileştiren organik yara bandı buldu!

Bu yara bandı yaraları 15 dakikada iyileştiriyor!

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

Tesadüfen keşfedilmişti! O mağarayı defineciler talan etti

Tesadüfen keşfedilmişti! O mağarayı defineciler talan etti

Tuzla'da koku alarmı! Okullar tatil edildi

Tuzla'da koku alarmı! Okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.