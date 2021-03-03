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Kanada’da minibüsle 10 kişiyi öldüren saldırgan Alek Minassian suçlu bulundu

03.03.2021 20:38 | Son Güncelleme:
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Yargıç Anne Molloy, Kanada’nın Toronto kentinde 2018 yılında kiraladığı minibüs ile vatandaşların arasına dalarak, 10 kişiyi öldüren, 16 kişiyi yaralayan Alek Minassian’ın suçlu bulunduğunu kaydetti.

Yargıç Anne Molloy, Kanada’nın Toronto kentinde 2018 yılında kiraladığı minibüs ile vatandaşların arasına dalarak, 10 kişiyi öldüren, 16 kişiyi yaralayan Alek Minassian’ın suçlu bulunduğunu kaydetti. Kanada yargısına göre, korkunç saldırıyı gerçekleştiren Minassian’ın ceza duruşmasının Mart ayında yapılacağı belirtildi.

Alek Minassian, 2018 yılında Kanada’nın Toronto kentinde kiraladığı bir minibüs ile düzinelerce insanın arasına dalmış, 10 kişiyi öldürmüş, 16 kişiyi de yaralamıştı. Polise verdiği ifadede Minassian, saldırıyı toplumu cezalandırma arzusu ile gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Dava sırasında Minassian’ın avukatı tarafından yapılan savunmada ise, Minassian’ın yaşadığı “otizm spektrum bozukluğunun” minibüsü yayaların üzerine sürdüğünde yaptığı şeyin yanlış olduğunu bilmesini engellediğini ifade etmişti.

Yaşanan olayın ardından açılan davada 28 yaşındaki Minassian, Yargıç Anne Molloy tarafından 16 kişiyi yaralamaktan ve 10 kişiyi öldürmekten suçlu bulundu. Molloy yaptığı açıklamada, 16 kişinin yaralanmasına ve 10 kişinin ölümüne neden olan Minassian’ın cinayetten ve cinayete teşebbüsten suçlu bulunduğunu kaydetti. Yargıç Molloy korona virüs (Covid-19) nedeniyle internet üzerinden canlı yayın aracılığıyla düzenlenen duruşmada, Minassian’ın savunmasının, otizm spektrum bozukluğunu kanıtlayamadığını belirtti.

Davanın kendisine arzuladığını söylediği kötü şöhreti vermesi nedeniyle dava sırasında Minassian’a "John Doe" olarak hitap eden Yargıç Molloy, "Bay Doe, uzun bir süre bu suçları işlemeyi düşündü ve devam etmek için karar verdi. O gün bu 26 kurbana saldırısı, korkunç doğasına rağmen ve kurbanları için hiçbir pişmanlık duymamasına ve kurbanlarına karşı empati kurmamasına rağmen bir muhakeme zihninin eylemiydi" dedi.

Geçtiğimiz ay Savcı Joe Callaghan tarafından yapılan açıklamada, Minassian’ın otizminin onu eylemlerinin ahlakını değerlendirme yeteneğinden mahrum etmediğini savunarak, "Toplumun seçimini yanlış olarak gördüğü gerçeğini asla gözden kaçırmadı ve devam edip saldırıyı gerçekleştirmek için bir seçim yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

Minassian, en az 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalırken, Kanada’nın en korkunç saldırılarından biri olarak kabul edilen saldırının Mart ayı ortasında ceza duruşması yapılacak.

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