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Kanada'da mülteciler yetersiz konut nedeniyle evsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 19:50 | Son Güncelleme

Kanada'da mülteciler yetersiz konut nedeniyle evsiz

TORONTO (AA) - Kanada Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan raporda, ülkedeki mültecilerin yetersiz konut yüzünden evsiz kaldıkları ve sayılarının da giderek arttığı belirtildi.

Bakanlığın raporunda, ülkeye son yıllarda çok sayıda mülteci geldiği ve bunların büyük kısmının da Toronto ve Montreal gibi metropolleri tercih ettikleri kaydedildi.

Mültecilere sağlanan konut ve sosyal barınma imkanlarının yetersiz kaldığı vurgulanan raporda, mültecilerin evsiz kaldıkları ve sayılarının da giderek arttığına dikkat çekildi.

Raporda, barınma evlerinde kalanların sayısının 2005-2016'da 2 binden 2016-2017'de 3 binin üzerine çıktığı vurgulandı.

Büyük şehirlerin barınma sistemi üzerindeki yükün hafifletilmesi için mültecilerin başka şehirlere dağıtılması istenen raporda, Kanada ile ABD arasında yapılan "Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması" kapsamında 2017'nin başından beri mülteci korumasına başvurmak amacıyla 46 binden fazla ülkeye düzensiz sınır geçişi yapıldığı aktarıldı.

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