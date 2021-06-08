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Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı

08.06.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'da Pazar günü beş kişilik bir aile kaldırımda yürürken araçlı saldırıya uğradı.

Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı

Aracın ezdiği aile fertlerinden dördü hayatını kaybetti. Polis, olayın ırkçı bir saldırı olabileceğini açıkladı.Müslüman bir ailenin hedef alındığı saldırı, hafta sonu Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde meydana geldi. Olayla ilgili Pazartesi günü bir basın açıklaması yapan polis, elde edilen ilk bulguların saldırının ırkçı saiklerle işlenmiş olduğuna işaret ettiğini söyledi. Ailenin İslam inancına sahip olduğu için hedef alındığı ve saldırının bir nefret eylemi olduğunu tahmin ettiklerini belirten polis, saldırının planlı olduğuna dair ellerinde ipuçları bulunduğunu kaydetti.

Saldırıyı siyah bir minibüsle düzenleyen 20 yaşındaki fail, olayın ardından kaçmaya çalışmış, ancak 7 kilometre uzaklaşabildikten sonra yakalanmıştı. Saldırıda aynı aileden 74 ve 44 yaşlarında iki kadın, 46 yaşında bir erkek ve 15 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetmiş, 9 yaşındaki bir erkek çocuğu ise ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.

Ailenin 14 yıl önce Pakistan'dan Kanada'ya göç ettiği belirtiliyor. Yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Londra kenti, ülkede Müslüman nüfusun en çok yaşadığı bölgelerden biri.

Saldırıya tepkiler

Hayatını kaybedenler için Twitter'den bir taziye mesajı paylaşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada'nın Londra ve ülkede yaşayan tüm Müslüman toplumunun yanında olduğunu belirterek "İslamofobi'nin toplumumuzda kesinlikle yeri yok. Bu nefret sinsi ve alçakçadır, artık buna son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kanada Müslümanlar Konseyi de saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Konsey Başkanı Mustafa Farooq, bunun Kanada topraklarını hedef alan bir terör saldırısı olduğunu ve saldırının buna göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Eyalette nefret ve İslamofobiye yer olmadığını söyleyen Farooq, "Bu iğrenç şiddet eylemleri durdurulmalı" dedi.

Kanada'da ırkçı saldırı daha önce de olmuştu

Kanada'nın Quebec eyaletinde 2017 yılında bir camiye saldırı düzenlenmiş ve saldırı 6 kişi hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırı o sırada siyaset bilimi öğrencisi olan Alexandre Bissonnette adlı kişi tarafından gerçekleştirilmiş, failin milliyetçi ve ırkçı düşüncelere sahip olduğu tespit edilmişti. Bissonnette, daha sonra yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

AFP,dpa,Reuters/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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