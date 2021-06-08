Kanada'da Müslüman Aileye Saldırıda İslamofobi İzleri

Kanada polisi, haftasonu müslüman bir ailenin üzerine kamyonetini sürerek ailenin 4 ferdinin ölümüne neden olan kişinin, nefret suçu işlediğine inanıldığını açıkladı. Görgü tanıkları 20 yaşındaki Nathaniel Veltman’ın, Pazar günü, aracını kaldırımın üzerine sürerek yaşları 9 ve 74 arasında değişen 5 kişilik bir aileye çarptığını anlattı. Kanada’nın Ontario eyaletinin London kasabasında yaşayan Veltman olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Veltman, cinayet suçlamasıyla Pazartesi günü hakim karşısına çıkarıldı. Bir sonraki duruşma bu hafta Perşembe günü yapılacak. Polis Departmanı Yetkilisi Paul Waight olayla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada “Bunun planlı ve kasıtlı bir eylem olduğuna dair kanıtlar bulunuyor. Bu kişilerin İslami inanca sahip olmalarından dolayı hedef alındıkların inanıyoruz” dedi. Saldırgana’nın savcılığın nefret ve terör suçlamasında bulunacağı ifade ediliyor. Weltman’ın daha önce bir suç kaydının bulunmadığı ve herhangi bir nefret ya da terör grubuyla bağlantısının tespit edilmediği açıklandı.

Polis saldırganı bir alışveriş merkezinin otoparkında gözaltına aldı. Weltman’ın üzerine kurşun geçirmez bir yelek giymiş olduğu da görüldü. Yetkililer saldırıda Weltman yardım eden kimsenin tespit edilmediğini belirtiyorlar. Polis yetkilileri saldırının kurbanlarının isimlerini açıklamadı ancak yerel basın 5 kişilik aileden 46 yaşındaki aile reisi Syed Afzaal’ın, eşi 44 yaşındaki Madiha Salman’ın, 15 yaşındaki kızları Yumnah Afzaal’ın ve Syed Afzaal’ın 74 yaşındaki annesinin kazada hayatını kaybeden kişiler olduğunu yazdı. Aileden sadece 9 yaşındaki Faez Afzaal olayda sağ olarak kurtulabildi. Faez’in de hastanede tedavi olduğu ancak durumunun iyi olduğu belirtildi. Ailenin 14 yıl önce Pakistan’dan Kanada’ya göç etmiş bir aile olduğu ifade ediliyor. Son olay 2017 yılında Quebec Şehir Cami’ne yapılan 6 kişinin öldüğü saldırıdan bu yana Kanada’da müslümanlara yönelik yaşanan en kötü saldırı oldu. Saldırıya tepkiler Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olayın korkunç olduğunu dile getirdi ve İslamofobi’ye Kanada’da yer olmadığını dile getirdi.