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Kanada’da öğretmenlerden 1 günlük grev

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:36 | Son Güncelleme

Kanada’nın Ontario eyaletinde öğretmenler bütçe kesintisini protesto etmek için 1 günlük greve gitti.Kanada’nın başkenti barındıran eyaleti Ontario’da, Ontario Lise Öğretmenleri Federasyonu üyeleri 1 gün boyunca grev yaptı.

Kanada’nın Ontario eyaletinde öğretmenler bütçe kesintisini protesto etmek için 1 günlük greve gitti.
Kanada’nın başkenti barındıran eyaleti Ontario’da, Ontario Lise Öğretmenleri Federasyonu üyeleri 1 gün boyunca grev yaptı. Geçtiğimiz hafta da benzer bir greve giden federasyon üyeleri alt sınıf ve zorunlu sınıfların kaldırılması ve tazminatın görüşülmesi karşılığında 1 günlük grevi geciktirmeyi teklif etmişti.
Federasyon Başkanı Harvey Bischof yaptığı açıklamada, “Ontario Eğitim Bakanlığı ile pazarlık masasındaki çabalarımız ve bu noktadaki iş eylemlerimiz neredeyse hiçbir ilerleme kaydetmedi. Çabalarımızı sürdürmekten başka seçeneğimiz yok" dedi.
Grev yapan öğretmenler, il genelinde okul önlerinde, okulların bulunduğu semtlerde ve milletvekili ofislerinin önünde toplanarak gösterilerin yanı sıra sessiz yürüyüşler yaptı. Öğretmenlerin bir günlük grevi, Toronto Bölge Okul Kurulu dahil olmak üzere 9 okul kurulunu etkiledi.

Bu noktaya nasıl gelindi?
Ontario Eğitim Bakanlığının eğitim bütçelerinde başlattığı kısıntı, öğretmen maaşlarından okulda yapılan etkinlik giderlerine kadar büyük ölçekli bir etkiye neden oldu. Okullarda öğretmen sayıları azaltıldı ve sınıf mevcutları birleştirilerek eğitimde tasarruf yoluna gidildiği açıklandı.
Ontario Lise Öğretmenleri Federasyonu Başkanı Harvey Bischof, grevler ile hükümetin eğitim sisteminde neden olduğu yıkımlara daha fazla dikkat çekilmesi gerektiğini söyledi. Ontario Eğitim Bakanı Stephen Lecce ise bu eylemleri “kabul edilemez” iş eylemi olarak nitelendirerek birliği uzlaşmaya davet etti. Lecce, “Biz makul davranıyoruz, öğrencileri bu tartışmanın merkezine koymaya çalışıyoruz. Ontario Lise Öğretmenleri Federasyonu’na mesajım açıktır: Bu gereksiz grevi iptal edin” diyerek öğretmenlere grevi bırakma çağrısında bulundu.
Federasyon Başkanı Bischof, sendikaların ve hükümetin geçen haftadan bu yana görüşme yapmadığını söylerken, grevin önlenemeyeceği vurgusunu yaptı. “Bizimle masada buluşmak istemediklerini söyleyen bir hükümetimiz var” diyerek, sendikaya önerilen ara buluculuk tarihlerinde hiçbir gelişme olmadığını söyledi.
Bischof son olarak “Geri çekilir ve bu hükümetin, eğitim kalitesini basitleştirmesine ve aşındırmasına izin verirsek, bunun uzun vadeli sonuçları felaket olur” diyerek durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

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