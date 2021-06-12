Kanada'da Öldürülen Müslüman Aileye Destek İçin Binlerce Kişi Yürüdü

Kanada’da Pakistan asıllı müslüman bir ailenin üzerlerine kasten bir kamyonet sürülerek öldürülmesinin ardından binlerce kişi aileye destek için yürüyüş yaptı. Saldırı geçtiğimiz Pazar günü yaşanmıştı.

5 kişilik aile kaldırımda yürüdüğü sırada aracını üzerlerine süren Nathaniel Veltman isimli 20 yaşındaki şahıs, ailenin 4 ferdinin ölümüne neden oldu. Kazadan sadece ailenin 9 yaşındaki oğlu sağ olarak kurtuldu.

Ontario eyaletinin London şehrinde aileye destek vermek amacıyla binlerce kişi yürüyüş yaptı. Yürüyüş ailenin kazaya maruz kaldığı yerden başlayarak 7 kilometre boyunca devam etti.

Yürüyüş esnasında katılımcıların “Burada nefrete yer yok” ve “Sevgi nefrete karşı galip gelecek” benzeri ifadeler içeren döviz ve pankartlar taşıdıkları görüldü.

Saldırıya başta Kanada Başbakanı justin Trudeau olmak üzere ülkedeki siyasetçiler de tepki göstermişlerdi. Kanada Başbakanı, olayı terör saldırısı olarak nitelendirmişti.

Pazartesi günü hakim karşısına çıkan Veltman’ın yargılanmasına Perşembe günü devam edilecek. Veltman, 4 kişiye karşı birinci derece cinayet ve bir de cinayet teşebbüsü suçlamalarıyla yargılanıyor.

