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Kanada'da orman yangınları nedeniyle OHAL kararı alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

British Columbia eyaletinde, orman yangınları sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi

TORONTO (AA) - Kanada'nın British Columbia eyaletinde 566 noktada etkili olan orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

British Columbia eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Mike Farnworth, yaptığı açıklamada, OHAL kararının, acil durum yönetiminin etkinliği için alındığını söyledi.

Bakan Farnworth, "Kamu güvenliği her zaman önceliğimizdir. Orman yangınlarının şiddetinin artması bekleniyor. Bu karar, yangınlarla hızlı mücadelede gerekli her türlü kaynağa erişimini sağlamak için ilerici bir adımdır." dedi.

OHAL'in 14 gün süreli olacağını belirten Farnworth, gerek görülmesi halinde sürenin uzatılabileceğini ifade etti.
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- 382 bin hektar alan yok oldu

British Columbia'da bu ay başında başlayan orman yangınlarının halen 566 farklı noktada etkili olduğu belirtiliyor.

Aşırı sıcaklarla başlayan yangınlarda yıl başından bu yana 382 bin hektar ormanlık alan yandı.

Yaklaşık 18 bin 720 kişinin tahliye edildiği yangın bölgelerinde, 9 bin 359 ev ve iş yeri de kullanılamaz hale geldi.

Yangınları kontrol altına almak için 3 bin 372'den fazla itfaiye eri ve gönüllü mücadele ediyor.

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı da yangınla mücadele çalışmalarına katılmak üzere bölgeye 200 asker sevketti.

British Columbia Acil Durum Merkezinden yapılan açıklamalara göre, orman yangınlarının çoğu halen kontrol altına alınamadı.

Yüksek sıcaklıklar ve yıldırım düşmesi nedeniyle yangınların civardaki alanlara da yayıldığı ifade ediliyor.

- Calgary'de gökyüzü turuncu

Yangınlar, sınırdaki Calgary kentini de olumsuz etkiledi.

Calgary'de hava kalitesinin sağlık için yüksek risk olan 10+ seviyesine çıkması nedeniyle alarm verildi.

Kentte gökyüzünün turuncuya büründüğü, durumun düzelmesi için yağmur ve rüzgar beklendiği bildirildi.

Yetkililer, solunum ve kardiyovasküler rahatsızlığı olanlara, açık havada kalmamalarını, pencere ve kapılarını kapalı tutmalarını, havayı sirküle eden sistemleri kullanmamalarını öneriyor.

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