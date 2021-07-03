HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kanada'da rekor sıcak hava dalgası: Yıldırım düşmeleri sonucu 130'dan fazla orman yangını çıktı

Kanada'da rekor sıcak hava dalgası: Yıldırım düşmeleri sonucu 130'dan fazla orman yangını çıktı

03.07.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekor hava sıcaklıklarının kaydedildiği Kanada'nın batısında yıldırım düşmesi sonucu 130'dan fazla orman yangını çıktı. Halk sağlığı yetkilileri, rekor derecelere çıkan sıcakların geçen hafta içinde 719 ani ölüm vakasına neden olduğunu belirtiyor.

Kanada'da rekor sıcak hava dalgası: Yıldırım düşmeleri sonucu 130'dan fazla orman yangını çıktı

Rekor hava sıcaklıklarının kaydedildiği Kanada'nın batısında yıldırım düşmesi sonucu 130'dan fazla orman yangını çıktı.

Kanada Federal Hükümeti, ülkenin en batısındaki British Columbia eyaletindeki yangınlarla mücadele için bir askeri uçak gönderileceğini açıkladı.

Cuma günü geniş bir alanda 12 bin kadar yıldırım düşmesi olayı yaşandığı ifade ediliyor.

Yıldırımların sonucu olarak toplam 136 orman yangını yaşandı ve bölgede yaşayanlara tahliyeye hazır olmaları çağrısı yapıldı.

Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan, ordunun harekete geçirildiğini söyledi ve ihtiyaç sahiplerine gerekirse yardım ulaştırılacağını kaydetti.

Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair de, yangınların British Columbia eyaletinde "görülmemiş, yıkıcı" bir etki yarattığını söyledi.

Blair, "Bu yangınlar bize uzun ve zor bir yazın başında olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Halk sağlığı yetkilileri, rekor derecelere çıkan sıcakların geçen hafta içinde 719 ani ölüm vakasına neden olduğunu belirtiyor.

Adli tıp kurumunu başı olan Lisa Lapointe, yaptığı açıklamada, ölümlerin kendi evlerinde, az havalandırması olan ortamlarda yaşayan ileri yaştaki kişiler olduğunu söyledi.

A wildfire burns on a hill in Kamloops, British Columbia, Canada, 1 July 2021

'15 dakikada tüm kasaba alevler içinde kaldı'

Bu hafta başında British Columbia eyaletindeki Lytton kasabasında yaşayan yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

Salı günü hava sıcaklığının 49,6 dereceye ulaştığı kent, çıkan bir yangınla kül oldu.

Kasabanın Belediye Başkanı Jan Polderman, BBC'ye yaptığı açıklamada, "15 dakikada tüm kasaba alevler içinde kaldı" dedi.

Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünde aşırı sıcaklar etkili oluyor. ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon'dan, Kanada'nın kuzey kutup bölgelerine kadar geniş bir alanı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, yüksek basıncın sıkıştırdığı bir sıcak hava tabakasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Uzmanlar, iklim değişikliği sonucu aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görülebileceğini söylüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da facia! Önüne gelen her şeyi yuttuJaponya'da facia! Önüne gelen her şeyi yuttu
Ceset torbasına koydular! Yanına yaklaştığında fark ettiCeset torbasına koydular! Yanına yaklaştığında fark etti
Japonya’yı sel ve heyelan vurdu: En az 20 kişi kayıpJaponya’yı sel ve heyelan vurdu: En az 20 kişi kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

Elmalı davasındaki çocukların babası, istismarcı annenin iddialarını yalanladı

Elmalı davasındaki çocukların babası, istismarcı annenin iddialarını yalanladı

Korkunç kaza! Hız kadranı 280'de takılı kaldı

Korkunç kaza! Hız kadranı 280'de takılı kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Direğe çarpan TIR paramparça oldu, sürücü hayatını kaybetti

Direğe çarpan TIR paramparça oldu, sürücü hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.