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Kanada'da sporculara "cinsel taciz" skandalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 21:15 | Son Güncelleme

Kanada'da resmi yayın kuruluşu CBC tarafından yapılan bir araştırmayla, son 20 yılda 222 antrenörün 18 yaş altındaki 600’den fazla sporcuya cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı

TORONTO (AA) - Kanada'da amatör spor kulüplerinde görev yapan 222 antrenörün son 20 yılda 18 yaşın altındaki 600'den fazla sporcuya cinsel tacizde bulunmaktan mahkum edildiği belirlendi.

Kanada'nın resmi yayın kuruluşu CBC tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, halen 34 spor takımının antrenörünün davaları mahkemelerde devam ediyor.

Araştırmaya göre tacizci antrenörler, 36 farklı spor dalında görev yapıyor. Bu spor dalları arasında buz hokeyi ilk sırayı alırken, onu futbol, dövüş sporları, basketbol, yüzme ve voleybol takip ediyor.

Kanada genelindeki binlerce mahkeme kaydının tarandığı soruşturma, Kanada’da amatör atletik antrenörler tarafından işlenen cinsel suçların ayrıntılı bir veritabanını da ilk kez ortaya koydu.

- 600'den fazla genç sporcuyu kapsıyor

Suçlamalar arasında cinsel saldırı, cinsel istismar, çocuk pornografisi yapma veya bulundurma gibi suçlar yer aldı. Antrenörlerinin kurbanı olan 600'den fazla genç sporcunun yaş aralığı ise 9 ila 17 olarak belirlendi.

1998 ile 2018 yılları arasındaki ceza alan vakaların incelendiği araştırma için CBC’nin görüşlerine başvurduğu eski bir olimpiyat kürek sporcusu olan Winnipeg Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Sandra Kirby, yıllardır sporda cinsel istismarla ilgili sorunları incelediğini belirterek, “Bunlar benim için buzdağının sadece görünen kısmı.’’ ifadesini kullandı.

Kirby, cinsel istismarın çok az bildirilen bir suç olduğunu, kimsenin ortaya çıkmasını istemediğini vurgulayarak, daha binlerce başka vaka olabileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Profesör Kirby, Kanada'daki spor organizasyonlarının bu bulguları görmezden gelemeyeceğini ve spora katılan her çocuğun güvenli bir deneyim yaşamasını sağlamak için genel spor sisteminde büyük bir reform yapılması gerektiğini kaydetti.

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