Kanada'da Suriyeli 7 çocuk yangında öldü

TORONTO (AA) - Kanada’nın Nova Scotia eyaletinin başkenti Halifax’ta bir evde meydana gelen yangında Suriyeli bir ailenin 7 çocuğu hayatını kaybetti.

Halifax polisinden yapılan açıklamada, kentin Spryfield bölgesindeki Quartz Drive'da bulunan evde sabaha karşı yangın çıktığı ve bir anda evi saran alevler nedeniyle en küçüğü 3 aylık 7 çocuğun öldüğü duyuruldu.

Yangında, çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve babanın da yaralandığı ve tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Suriyeli ailenin, yaklaşık 2 yıl önce Kanada'ya yerleştikleri belirtildi.

Halifax Belediye Başkanı Mike Savage, yaptığı açıklamada, “Bizim de kalbimiz yandı. Dualarımız aile ve sevdikleriyle." ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

