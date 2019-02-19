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Kanada'da Suriyeli 7 çocuk yangında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 21:19 | Son Güncelleme

Halifax kentinde Suriyeli mülteci bir ailenin kaldığı evde çıkan yangında, 7 çocuk hayatını kaybetti

TORONTO (AA) - Kanada’nın Nova Scotia eyaletinin başkenti Halifax’ta bir evde meydana gelen yangında Suriyeli bir ailenin 7 çocuğu hayatını kaybetti.

Halifax polisinden yapılan açıklamada, kentin Spryfield bölgesindeki Quartz Drive'da bulunan evde sabaha karşı yangın çıktığı ve bir anda evi saran alevler nedeniyle en küçüğü 3 aylık 7 çocuğun öldüğü duyuruldu.

Yangında, çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve babanın da yaralandığı ve tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Suriyeli ailenin, yaklaşık 2 yıl önce Kanada'ya yerleştikleri belirtildi.

Halifax Belediye Başkanı Mike Savage, yaptığı açıklamada, “Bizim de kalbimiz yandı. Dualarımız aile ve sevdikleriyle." ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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