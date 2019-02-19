Kanada'da Suriyeli 7 çocuk yangında öldü

TORONTO (AA) - Kanada’nın Nova Scotia eyaletinin başkenti Halifax’ta bir evde meydana gelen yangında Suriyeli bir ailenin 7 çocuğu hayatını kaybetti.
Halifax polisinden yapılan açıklamada, kentin Spryfield bölgesindeki Quartz Drive'da bulunan evde sabaha karşı yangın çıktığı ve bir anda evi saran alevler nedeniyle en küçüğü 3 aylık 7 çocuğun öldüğü duyuruldu.
Yangında, çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve babanın da yaralandığı ve tedavi altına alındıkları kaydedildi.
Suriyeli ailenin, yaklaşık 2 yıl önce Kanada'ya yerleştikleri belirtildi.
Halifax Belediye Başkanı Mike Savage, yaptığı açıklamada, “Bizim de kalbimiz yandı. Dualarımız aile ve sevdikleriyle." ifadelerini kullandı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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