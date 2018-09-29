Kanada'da Türkiye'nin insani diplomasi politikası anlatıldı

TORONTO (AA) - Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan, "Müttefiklerimizin, Suriye veya İdlib’de yaşananlar olmadan, mülteci akınları kapılarına dayanmadan insani diplomasinin gereklerini yerine getirmeleri gerekirdi." dedi.

Prof. Dr. Mesut Özcan ve Bakanlığın Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Dr. Ufuk Ulutaş, Kanada'nın Toronto kentindeki Kanada Kraliyet Askeri Enstitüsünde "Küresel Krizlerde İnsani Diplomasi ve Uluslararası Terörizmle Mücadele: Türkiye'nin İdlib ve Ötesi İçin Çabaları" konulu konferans verdi. Konferansta, tarihten de örnekler paylaşılarak Türkiye'nin insani diplomasi çabalarını anlattı.

Konferansın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Özcan, Türkiye’nin bugüne kadar hassas olarak izlediği insani diplomasinin, müttefikleri tarafından geç anlaşıldığını belirtti.

Özcan, "Müttefiklerimizin, Suriye veya İdlib’de yaşananlar olmadan, mülteci akınları kapılarına dayanmadan insani diplomasinin gereklerini yerine getirmeleri gerekirdi. Türkiye’nin müttefiklerinden beklentisi, krizlerden etkilenen insanların ihtiyaçlarının yerinde karşılanması ve bunun için uluslararası fon sağlanması.’’ diye konuştu.