Kanada'da Türkiye'nin insani diplomasi politikası anlatıldı

TORONTO (AA) - Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan, "Müttefiklerimizin, Suriye veya İdlib’de yaşananlar olmadan, mülteci akınları kapılarına dayanmadan insani diplomasinin gereklerini yerine getirmeleri gerekirdi." dedi.
Prof. Dr. Mesut Özcan ve Bakanlığın Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Dr. Ufuk Ulutaş, Kanada'nın Toronto kentindeki Kanada Kraliyet Askeri Enstitüsünde "Küresel Krizlerde İnsani Diplomasi ve Uluslararası Terörizmle Mücadele: Türkiye'nin İdlib ve Ötesi İçin Çabaları" konulu konferans verdi. Konferansta, tarihten de örnekler paylaşılarak Türkiye'nin insani diplomasi çabalarını anlattı.
Konferansın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Özcan, Türkiye’nin bugüne kadar hassas olarak izlediği insani diplomasinin, müttefikleri tarafından geç anlaşıldığını belirtti.
Özcan, "Müttefiklerimizin, Suriye veya İdlib’de yaşananlar olmadan, mülteci akınları kapılarına dayanmadan insani diplomasinin gereklerini yerine getirmeleri gerekirdi. Türkiye’nin müttefiklerinden beklentisi, krizlerden etkilenen insanların ihtiyaçlarının yerinde karşılanması ve bunun için uluslararası fon sağlanması.’’ diye konuştu.
Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Ufuk Ulutaş da savaşlar, askeri müdahaleler ve anti-terör operasyonlarının gözden kaçan insani boyutları bulunduğunu söyledi.
Ulutaş, ‘’Krizlerin insani boyutları görmezden gelindiğinde, teröristten çok sivil ölüyor. Kanada, Türkiye’nin NATO başta olmak üzere birçok platformda yakın çalıştığı bir müttefik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en son BM konuşmasında dile getirdiği insani diplomasinin boyutlarını ve gerekliliğini, Kanadalı yetkililerle paylaşmak için buradayız.’’ ifadelerini kullandı.
Konferansın ardından başkent Ottawa’ya geçen Özcan ve Ulutaş, Kanadalı yetkililere Türkiye’nin insani diplomasi hamlesinin detaylarını paylaşacak.
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