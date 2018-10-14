TORONTO (AA) - Kanada’da yaşayan rejim muhalifi Suudi aktivist Ömer Abdülaziz, kendisinin ve arkadaşı Cemal Kaşıkçı'nın özel bir casus bilgisayar yazılımı ile izlendiğini ileri sürerek "Onlar, benim Cemal ile yaptığım ve Cemal'in Kanada, ABD, Türkiye ve Suudi Arabistan'daki diğer aktivistlerle yaptığı görüşmeleri dinlediler." dedi.

Quebec eyaletinde yaşayan Abdülaziz, Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’ye yaptığı açıklamada, Kaşıkçı’nın akıbetine uğramaktan endişe ettiğini söyledi. Cemal Kaşıkçı ile geçmişte çok sık ve yakın temasta olduklarını anlatan Abdülaziz, "Onun sesi, Suudi hükümetinin başını ağrıtıyordu." dedi.

Abdülaziz, Cemal Kaşıkçı ile Suudi hükümetinin rejim propagandasına karşı bir sosyal medya projesi ve Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek için ABD merkezli bir web sitesi kurmak için çalıştıklarını belirterek "Kendisini Kuzey Amerika’da güvende hissediyordu. En son 28 Eylül’de ABD’den ayrılmadan önce telefonla görüşmüştük. Evlenmek için evraklarını hazırlıyordu." diye konuştu.